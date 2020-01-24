Роман Сергійович Титикало депутат Київоблради і адвокат-хитрюга, якому завадили "віджати" землю.

Біографія

Титикало Роман Сергійович народився 21 травня 1982 року в місті Київ.

Освіта

Диплом юриста Роман здобув у Київському національному університеті внутрішніх справ України (2006). Через три роки після закінчення вузу, Титикало успішно захистив кандидатську дисертацію (2009).

Сім'я

Титикало перебуває у шлюбі. Дружину звуть Олена Курдалевська. Вона теж юрист і разом з чоловіком керує сімейним бізнесом. У Романа та Олени є син і дочка.

Кар'єра

Ще студентом Роман розпочав трудову діяльність. У квітні 2003 року він влаштувався на посаду головного спеціаліста юридичного відділу в Управління держказначейства в Києві.

Через півтора року Титикало став головним спеціалістом в Управлінні з правових питань і роботи з боргами в державної акціонерної компанії “Укрресурси”. Потім він піднявся до посади начальника управління.

У 2007 році Титикало став кваліфікаційні іспити і отримав адвокатське свідоцтво. У вересні того ж року Роман увійшов в керівництво ТОВ “Контакт-Інвест”. Майже три роки, до серпня 2010-го він був директором з юридичних питань.

Потім Титикало став радником директора з правових питань ТОВ “КСП “Пожтехника”. Навесні 2013 року Роман відкрив власне адвокатське бюро — “Титикало і партнери”.

У листопаді 2013 року Титикало став виконуючим обов'язки державного підприємства “Госинформсервис”. На цій посаді він залишався до квітня 2017-го. З 2016 року Роман керує компанією “Каприкорнус”.

У 2004 році Титикало увійшов до складу Асоціації правників України. З 2007 року очолює громадську організацію “Спілка захисту прав підприємців”. У тому ж році він став членом Координаційної ради молодих юристів при мін'юсті. Титикало — член київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

В 2014 році Роман перший раз спробував стати депутатом. Тоді він балотувався від партії “Демократичний Альянс” до Київської міської ради по 46-му мажоритарному округу (Святошинський район). Однак перший млинець для його виявився глевким. Зайняти крісло депутата Київради йому не вдалося.

Зате вже через рік від партії “Об'єднання “Самодопомога” Титикало вдало балотувався у Київську обласну раду. До 2016 року адвокат був головою однойменної фракції. Потім став заступником голови.

Титикало — голова комісії з питань управління комунальною власністю, приватизації та житлово-комунального господарства і впровадження енергозберігаючих технологій.

Роман боровся на парламентських виборах-2019 за крісло народного депутата по 95-му мажоритарному округу (місто Ірпінь, частина Києво-Святошинського району). Однак Титикало, отримавши всього 0,98% голосів, опинився на 15-му місці.

Компромат

Титикало представляв інтереси Семена Семенченко, який подав у суд позов на журналіста Володимира Бойка. Останній стверджував, що екс-комбат “Донбасу” — раніше судимий, а справжнє прізвище його Гришин.

За даними представників преси, заради перемоги в суді Титикало нібито зробив невелику хитрість:

"Подав запит у МВС, трошки "змінивши" прізвище свого клієнта і попросив надати інформацію, чи відбував ув'язнення цей громадянин. Зрозуміло, що на такий запит надійшла відповідь, що такої людини, серед тих хто відсидів, не існує в природі".

У 2007 році Роман був радником з юридичних питань Генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Володимира Бебешка. Тут же на посаді головного бухгалтера працював Володимир Титикало — брат Романа.

“Дізнавшись, що Центр займає величезні площі в Пущі-Водиці і в Києві, по вулиці Мельникова, брати Титикало створили підставну фірму “Металопрофіль”. Дана компанія і науковий центр нібито склали договір, по якому частина передавалася “Металопрофілю” для будівництва офісного центру”, — повідомляють журналісти.

Коли ж у Центрі змінилося керівництво, то земельна афера спливла назовні. Феміда двічі відмовляла в позові фірмі братів Титикало про передачу землі. До боротьби за землю Роман підключив одного з парламентаріїв, який почав писати різні запити в різні інстанції з вимогою перевірити прозорість наукової установи.

Журналісти відзначають, "Центр досі потерпає від листувань з правоохоронцями та судових засідань".

Декларація

У березні депутат і адвокат оприлюднив податкову декларацію про свої доходи за 2018 рік.

Роман задекларував дві квартири (94,3 і 51,9 кв. м.) одна з яких оформлена на батька Романа і три нежитлових приміщень (53,5, 2,5 і 5 кв. м.) в Києві. В українській столиці перебуває і нерухомість Олени Курдалевської У дружини депутата дві квартири (34,38 і 69,1 кв. м) і гараж (18,2 кв. м.).

Власного автомобіля у депутата немає. Зате машина є у його дружини. Skoda Rapid 2015 року випуску вона придбала в 2016-му майже за 381 тисячу гривень.

За 2018 рік сукупний дохід депутата-адвоката склав 165,6 тисячі гривень. Його дружина поповнила сімейний бюджет майже на мільйон гривень (993,5 тисячі).

У банку сім'я Титикало-Курдалевская заощаджень не мають. Готівкою у Романа задекларовано сто тисяч гривень, у Олени — 35 тисяч доларів. Депутат Київоблради позичив третім особам суму 1,2 мільйона гривень і 30 тисяч доларів.

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