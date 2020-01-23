Владислав Костянтинович Хахулін — депутат Київоблради, якого одним ударом відправили в нокаут під час засідання.

Біографія

Владислав Костянтинович Хахулін народився 26 січня 1987 року в місті Київ.

Освіта

Владислав закінчив 105-у столичну школу і Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Сім'я

Хахулін живе у шлюбі. Дружину звуть Анастасія (дівоче прізвище Неведомська). Вона за освітою юрист, закінчила Київський національний університет внутрішніх справ.

Анастасія працює головним спеціалістом відділу управління з питань забезпечення депутатської діяльності та роботи з постійними комісіями Київської обласної ради.

Раніше дружина Владислава була директором юридичної фірми “Эсперус”, а спільно з Анною Старикової входила в наглядову Раду банку “Велес”, власником був голова Київської обласної організації “Батьківщина” Костянтин Бондарєв.

У подружжя двоє дітей Святослава і Ярослава.

Кар'єра

У 2015 році Владислав став депутатом Київської обласної ради (28-й округ, Кагарлицький район). Хахулін балотувався від ВО “Батьківщина”. На момент виборів він був тимчасово безробітним. В облраді Владислав увійшов до складу комісії з питань свободи слова та засобів масової інформації.

В 2016 році він став начальником відділу матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату Київської обласної ради. Потім очолив управління інформаційних технологій та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату КОР.

В липні 2019 року Хахулін брав участь у парламентських виборах. Його прізвище значилося під №115 виборчого списку ВО “Батьківщини”. Проте стати народним депутатом йому не вдалося. Його номер виявився непрохідним.

У грудні того ж року Владислав заявив, що виходить із фракції ВО “Батьківщина”, а також залишає партію, членом якої був протягом останніх десяти років. Після цього Хахулін став членом депутатської групи “Разом за Київщину”.

Компромат і скандали

У червні 2017 року на парковці одного зі столичних супермаркетів було пограбовано автомобіль Владислава Хахуліна. Злодій вкрав сумку з ноутбуком і документами. За даними СМИ, “також здобиччю злодія стали 100 тисяч гривень”.

Всього через пару місяців з депутатом стався куди більш неприємний інцидент. У вересні 2017 року прямо в залі засідання Київської обласної ради сталася бійка, після якої Хахулін опинився в лікарні.

За інформацією ЗМІ, причиною бійки стало те, що члени фракції БПП “спочатку заблокували трибуну, а потім депутат Карлюк підійшов до голови облради Старикової і вирвав мікрофон”.

На допомогу своєму колезі по партії кинувся Владислав Хахулін. Однак на “його прохання “не чіпати Старикову” Карлюк відповів кулаком. У підсумку Хахулін втратив свідомість”.

Пізніше депутат Київоблради від ВО “Батьківщини” Олег Кіщук повідомив, що у його однопартійця “перелом щелепи, струс мозку і вибиті зуби”.

Після цього інциденту регламентна комісія повинна підготувати звернення в поліцію з метою притягнення до відповідальності депутата-забіяки.

“За фактом побиття, яке скоїв Віталій Карлюк, на місце злочину я викликала поліцію і склала заяву про замах на моє життя і побиття депутата Владислава Хахуліна”, - зазначила голова Київоблради Ганна Старикова.

Голова ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко требовала негайного порушення кримінальної справи за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Однак далі все “стихло”.

У грудні 2019 року Хахулін опинився в числі 12 депутатів КОС, обраних від ВО “Батьківщина”, які покинули лави партії.

Ще навесні вибухнув конфлікт з керівником місцевого осередку Костянтином Бондарєвим. Юлія Тимошенко пообещала розібратися в конфлікті, але вже після президентських виборів. Однак, не отримавши від неї реакції через півроку, обранці вирішили вийти з політсили.

Декларація

У березні 2019 року Владислав Хахулін опублікував електронну декларацію про свої доходи за 2018 рік.

Власного рухомого та нерухомого майна у депутата Київської обласної ради немає. Його дружині належить земельна ділянка (1043 кв. м.) в селі Хотянівка Київської області. Мешкає подружжя в київській квартирі (74.6 кв. м.), якою володіє тесть депутата - Юрій Неведомський.

У Анастасії є авто — Mitsubishi Colt 2006 року випуску. У 2016 році Хахуліна придбала машину за 149 тисяч гривень.

Зарплата Владислава в Київоблраді в 2018 році склала 348 тисяч гривень. Як кешбек від “Універсал банку” він отримав чотири тисячі гривень. Подарунок у негрошовій формі від Київоблради склав дві тисячі. Річне жалування Анастасії склало 232,7 тисячі гривень. Ще 24,6 тисячі їй виділили на лікування.

У банку депутат облради зберігає 140 гривень, його дружина - майже чотири тисячі гривень. Готівкою на двох у подружжя Хахуліных 30 тисяч доларів, 20 тисяч євро і чверть мільйона гривень.

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