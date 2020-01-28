Олександр Сергійович Нойнець – одіозний політтехнолог без принципів, любитель Януковича і адепт російського націоналізму.

Біографія

Олександр Нойнець народився 17 червня 1981 року в Миколаєві.

Освіта

У рідному місті закінчив гімназію №2, але так і не здобув вищої освіти – виключили з трьох вузів. Спочатку Олександр Нойнець вступив в Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. Його виключили на другому курсі. Пізніше Олександр почав навчатися в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, звідки його теж вигнали. Наостанок, Нойнець вступив в Миколаївський національний університет ім. Ст. Сухомлинського. Але пішов після третього курсу.

Сім'я

Олександр Нойнець перебуває у шлюбі з 2009 року. Його дружина, Олена Нойнець — журналістка і активістка. У 2010 році у подружжя народилася донька. А 2017 році пара відкрила в Миколаєві спільний бізнес — італійський ресторан OmertA.

Кар'єра і бізнес

Після невдалого навчання, Олександр Нойнець влаштувався маркетологом-піарником в комерційному секторі. У 2004 році вступив у політичну партію “Братство Дмитра Корчинського”.

У 2009-2010 роках працював копірайтером і креативним директором рекламного агентства «Десяток». Відомо, що на той момент він активно співпрацював з «Партією регіонів».

Навесні 2014 року Нойнець завів власний сайт «Петро і Мазепа». На цьому веб-ресурсі він став головним редактором, проповідував ідею російського націоналізму, згідно з якою, РФ треба визнати антиросійським державою і знищити. А Україні пророкують долю «Російської Швейцарії».

За даними ЗМІ, спочатку сайт був пов'язаний з проектом “Супутник і Погром”, який націоналісти запустили в Росії. Після окупації Криму “Петро і Мазепа” продовжив працювати незалежно.

В липні 2019 року “Роскомнагляд” заблокировал доступ до «Петру і Мазепі» в Росії. Приводом став матеріал «УПА та українська поліція».

2014 року став волонтером і громадським діячем. У 2016-му пішов з посади головного редактора “Петра та Мазепи”. Очолив штаб обласного осередку “Блоку Петра Порошенко” у Миколаєві. Працював у регіональній прес-службі політичної сили. А також особистим піарником Юрія Бірюкова, який певний час керував обласною філією БПП і був радником Порошенко. У липні 2017 року Олександр Нойнець пішов зі штабу і переїхав до Києва. Тоді ж у столиці перебрався і Юрій Бірюков.

У квітні 2018 року став співзасновником нової політсили «Демократична Сокира». Через рік організація офіційно стала політичною партією. У 2018 році Олександр Нойнець також працює з “5 каналом”. Блогер вів передачу «Блогпост», а також розважальне шоу «Блогпост: Hate Night Show».

Зараз він є партнером у іміджевої групі «Щедрин, Нойнец і ТТ», яка займається «контр піаром». Тобто, намагається розвіяти негативний образ клієнта. Сам Олександр Нойнец називає “чорний піар” своїм покликанням.

Олександр Нойнец має титул барона Силенда – віртуальної держави на морській платформі неподалік від Великобританії.

Компромат

Олександр Нойнець — українець за національністю. Але як стало відомо ЗМІ, сам він відносить себе до росіян.

“Моя ж особиста позиція така, що я російський і російськомовний, в Києві живу на 95% в російськомовному оточенні”, - заявив блогер під час одного з інтерв'ю.

Журналісти помітили, що засновник “Петра та Мазепи” підтримує російський режим і втікача, екс-президента України Віктора Януковича. Більше того, він присвятив цьому багато публікацій і відеороликів, опублікованих в мережі.

“Піарник керівника Миколаївської обласної парторганізації "Блок Петра Порошенко" Юрія Бірюкова Олександр Нойнець виявився прихильником "русського миру", а раніше працював на Партію регіонів, займаючись прославленням режиму, як він висловився, "пана" Януковича”, - підкреслили ЗМІ.

За словами блогера, Віктор Янукович разом з «Партією регіонів» дбав тільки про розвиток України. І наводить кілька абсурдні аргументи:

“При Партії регіонів у Києві було побудовано набагато більше мостів, ніж при пана Ющенка. Пан Ющенко явно більше любить Україну, ніж Янукович, однак кількість мостів явно на користь Януковича. Тому я працював на боці пана Януковича”.

Олександр Нойнець не раз показував свій цинізм і безпринципність. Так під час інтерв'ю він пояснив, чому любить поливати людей брудом: “Я займаюся чорним піаром, тому що чорний піар – це гідне діло, це означає говорити погано про поганих людей”.

Журналісти не випустили з уваги той факт, що Нойнець швидко змінив господарів після втечі Януковича з України. Новим заступником блогера стала команда Петра Порошенка.

“В якийсь момент став працювати на Бірюкова і БПП, почав називати себе псом режиму, а Петра і Мазепу зробив про-урядової майданчиком”, — пишуть медіа. На думку , “йому взагалі все одно, на кого працювати, лише б платили; поки Регіонали були сильними, він був на їхньому боці, а коли вони втратили владу - знайшов інших роботодавців”.

Олександр Нойнець оскандалився заявою про “російських людях України”. Під час інтерв'ю він сказав, що це «люди, які вважають себе росіянами і живуть в рамках російської культури». Тобто, є росіянами за національністю, але мають українське громадянство.

У відкритих джерелах з'явилася інформація, що в 2016 році блогер розвісив «георгіївські» стрічки на вазони з квітами в офісі. Так він, нібито, відзначав День визволення Миколаєва від німецької окупації. Самі стрічки він назвав “бойовими трофеями”.

Ресурс “Петро і Мазепа” неодноразово пов'язували з нацизмом. Так ЗМІ повідомляють, що на сайті висів банер організації Misanthropic Division.

“Банер Misanthropic Division на сайті “Пім” – це лише вершина айсберга, бо під брендом MD ховаються багато нацисти, які приїхали в Україну з Росії. На думку Нойнеца, їх радикалізм, нацистське світогляд і можлива причетність до вбивств на національному чи ідеологічному грунті – дрібниці”, — відзначають аналітики.

Як помітили джерела, Олександр Нойнець “своє минуле спробував виправдати тим, що російським націоналістом був тільки тому, що це була спец-операція СБУ, затверджена Наливайченко”. Але у цій версії є явна нестикування. Адже “в січні 2014-го він гнав на Майдан і виступав за Яника, а Наливайченко став головою СБУ тільки в кінці лютого 2014-го”.

Доходи

Скільки заробляє Олександр Нойнець сказати важко. Але відомий бюджет інтернет-ресурсу “Петро і Мазепа”. Так сам публіцист зізнався, що засновники щомісяця виділяють сайту близько шести-семи тисяч доларів. Відповідно, сам Нойнець отримує набагато більше.

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