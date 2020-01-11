Одинец Владислав Иванович: депутат Киевоблсовета и экс-глава Васильковской РГА, которого подозревают в махинациях с бюджетными средствами.

Биография

Владислав Иванович Одинец родился 24 февраля 1977 года в селе Варовичи Киевской области.

Образование

Владислав имеет два высших образования. В 2000 году он окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности маркетолог.

Через 13 лет Одинец получил второй диплом по специальности - организация строительства в Киевском национальном университете строительства и архитектуры.

Семья

Владислав женат. Супругу зовут Юлия. Она была помощницей народного депутата (на платной основе) восьмого созыва Верховной Рады, члена депутатской группы “Возрождение” Геннадия Бобова. Юлия Одинец исполняет обязанности начальника Васильковского горрайонного управления юстиции.

У супругов Одинец двое детей: Иван и Ангелина. Сын занимается предпринимательской деятельностью.

Карьера

Владислав Одинец занимал исключительно руководящие должности. В 2008 году он возглавил частное предприятие “ОІС”. Основной вид деятельности предприятия, расположенного в поселке Калиновка, является аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью.

Через восемь лет в той же Калиновке Одинец стал директором ООО “Укркотеджбуд Плюс” (строительство жилых и нежилых зданий). Одним из учредителей компании является Иван Семенович Одинец (вероятно, отец Владислава). Оставался на этой должности до 2014 года.

В 2006 году Владислав Одинец занялся общественно-политической деятельностью. В том году он успешно баллотировался в Васильковский районный совет от Украинского народного блока Костенко и Плюща.

В период с 2012 по 2013 год Одинец был помощником народного депутата седьмого созыва, члена фракции ВО “Батькивщина” Владимира Полочанинова. Владислав работал на общественных началах.

В 2014 году Одинец под 150-м номером партии ВО “Батькивщина” баллотировался в Верховную Раду. Однако его номер оказался непроходным.

В 2010 и 2015 годах Владислав становился депутатом Киевского областного совета. В первый раз от партии “Фронт перемен”, второй - от партии “Солидарность”.

В 2014 году Одинец был назначен председателем Васильковской районной государственной администрации. Через полгода он на время покидал пост главы района в связи с тем, что сменился президент и кандидатуру нужно было “переутвердить”.

31 марта 2015 года Владислав был назначен повторно. На должности руководителя Васильковской РГА Одинец оставался до 1 июля 2019 года, когда распоряжением Президента Украины Владимира Зеленского он был уволен.

В 2019 году на парламентских выборах Владислав возглавлял штаб кандидата в народные депутаты по 94-му мажоритарному округу Игоря Кононенко.

Компромат

В средствах массовой информации Владислава Одинца называют хоть и влиятельной, но не самостоятельной фигурой. “Его связывают с семьей Засух, которые являются одной из самых серьезных групп влияния в Васильковском районе, а также с семьей экс-главы Киевской ОГА Януковича Анатолия Присяжнюка”.

На протяжении своей карьеры он успел сменить ряд политических сил - “Батькивщина”, “Народный фронт”, “Солидарность”.

Согласно декларации Владислава Одинца, он более десяти лет не выплачивает двухмиллионный кредит. В то время как его сын может себе позволит одолжить идентичную сумму третьему лицу и купить новый импортный автомобиль.

В сентябре 2016 года местные активисты выдвинули главе Васильковской районной государственной администрации (РГА) Владиславу Одинцу подозрение в махинациях с бюджетными средствами города.

По их словам Одинец “распределяет бюджетные средства таким образом, что часть их поступает компании, где он работал ранее”.

Васильковские активисты со своими заявлениями обращалась в правоохранительные и антикоррупционные органы - полицию, прокуратуру, САП и НАБУ. Однако тогда НАБУ признаков уголовных преступлений в действиях Одинца не обнаружило.

Перед парламентскими выборами 2019 года “засветился” среди участников так называемой “сходки” Кононенко.

По данным СМИ, нардеп восьмого созыва от БПП Игорь Кононенко 17 июня на теплоходе в селе Триполье Киевской области собрал всех “сельских голов и других персон, которые имеют отношение к власти” Васильковского и Обуховского районов. Именно по этим районам (94-й мажоритарный округ) Кононенко баллотировался в новый созыв Верховной Рады.

В прессе отмечалось, что “за поддержку Кононенко в избирательной кампании сельским главам и областным чиновникам раздавали так называемые конвертные выплаты. Суммы, которые Кононенко платит за лояльность, варьируются от 1500 до 7000 долларов в месяц. Среди получателей председатели Васильковской и Обуховской РГА Одинец и Письменный”.

1 августа 2019 года у чиновников Васильковского района прошли обыски. Их подозревали в присвоении более 70 млн гривен на ремонтах учебных заведений. Правоохранители изъяли “некие документы и печати, после экспертизы которых станет возможным объявить подозрения и направить обвинительные акты в суд”.

Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, “начиная с 2017 по настоящее время должностные лица Васильковской РГА через фиктивные предприятия заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам, а также проводили обналичивание бюджетных средств через конвертационные центры”.

Как отметил в сентябре 2019 года нардеп Александр Дубинский, Владислав Одинец даже после увольнения с поста главы РГА, “управлял Васильковщиной через своего первого заместителя Червенко”. Кроме того, народный избранник сообщил, что Одинец “избил журналиста и был признан виновным”.

В декабре 2019 года Киевский апелляционный суд оштрафовал бывшего голову Васильковской РГА за нецензурную брань по отношению к жителю района.

Штраф на Владислава Одинца “был наложен за нецензурную брань по отношению к жителю района, который подписан в социальных сетях, как Maxim Nikolaevich”.

Декларация

В июле 2019 года уже после увольнения с поста главы Васильковской РГА Владислав Одинец опубликовал налоговую декларацию о своих доходах за первые семь месяцев 2019 года.

Депутат Киевского областного совета указал в декларации жилой дом (107,5 кв.м.) в селе Варовичи, которым он пользуется на правах бесплатного пользования.

Собственного автомобиля у Владислава нет. Зато он указал две машины, которые принадлежат его родственникам. На Hyundai Tucson 2018 года выпуска (стоимость 719 тыс. грн.) передвигается его сын, а Hyundai Sonata 2014 года записан на отца экс-чиновника. На последней машине Владислав может ездить по доверенности.

За семь месяцев 2019 года, проведенных на посту руководителя Васильковщины Одинец в качестве зарплаты получил 145 тысяч гривен. Зарплата жены в Верховной Раде составила 128 тысяч. Доход сына Ивана от занятия предпринимательской деятельностью - 128,7 тысячи.

Денежные активы (банковские счета и наличные средства) киевский депутат предпочел в декларации не указывать. Зато задекларировал 130 тысяч долларов, которые он одолжил третьим лицам (своему брату). Его сын Иван также одолжил денег на сумму в 1,9 миллиона гривен.

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