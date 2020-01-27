Анна Ігорівна Новосад - безграмотний міністр освіти України і таємна "подруга" прем'єра Олексія Гончарука.

Біографія

Ганна Ігорівна Новосад народилася 28 липня 1990 року в місті Ладижин, Вінницька область.

Сім'я

Інформацію про свою сім'ю Ганна Новосад не поширює.

Освіта

У 2007 році вона закінчила Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2011 році отримала ступінь бакалавра політології у Києво-Могилянській академії.

У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в Маастрихтському університеті, що в Нідерландах. Була стипендіатом Фонду Відкритого Суспільства.

Ганна також брала участь в Українсько-Канадській Парламентської Програмі — з 2012 по 2013 рік проходила стажування в аналітичних центрах Іспанії та Чехії.

Знає англійську і німецьку мови.

Кар'єра і бізнес

У березні 2014 року Ганна Ігорівна Новосад стала радником Міністра освіти і науки Сергія Квіта, очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН, яка власне займається програмою «Горизонт 2020».

Варто відзначити, що дана програма — найбільша за всю історію ЄС щодо фінансування науки та інновацій з бюджетом близько 80 мільярдів євро.

У 2015 році Україна стала асоційованим членом «Горизонту» і отримала можливість користуватися всіма фінансовими можливостями, створювати власні проектні пропозиції й наукові консорціуми, отримувати фінансування як координатори проектів.

У свою чергу, від України потрібні ідеї, з якими можна виступати і боротися за гранти. 69 українських проектів вже отримали фінансування на суму близько 12 мільйонів євро.

У 2017 році зайняла посаду гендиректора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

В 2019 році стала нардепом України від партії «Слуга народу», балотувалася під №50 у партійному списку.

29 серпня 2019 року Ганну Новосад обрали новим Міністром освіти і науки України.

Компромат

Як повідомляють ЗМІ, до Міносвіти Ганна Новосад взагалі ніде не працювала. Вона отримала крісло міністра всього через шість років після того, як отримала вищу освіту. Невідомо, чи вистачить їй знань і досвіду для управління таким важливим відомством.

Ганна Новосад, якій довірили стежити за освітою в Україні, сама допускає безглузді помилки. Як помітили медиа неграмотністю міністра неодноразово дорікали користувачі соцмереж.

Так активіст ГО "Свобода" Ірина Фаріон роздрукувала один з постів глави Міносвіти, а потім виділила у ньому помилки. Їх виявилося дуже багато.

Як припускають ЗМІ, Анна Новосад могла отримати посаду завдяки близьким стосункам із прем'єром Олексієм Гончаруком. Глава українського уряду спробував приховати їх зв'язок: "Гончарук та його друзі подтерли в фб спільні фото з Новосад, яка отримала посаду міністра освіти через ліжко прем'єра-профана".

Але не всі знімки зникли з мережі. У Телеграм-каналі "Темний лицар" опублікували спільне фото Гончарука та Новосад в горах.

Ганна Новосад також оскандалилася із заявою щодо своєї міністерської зарплати. Їй здалася малою сума, про яку більшість українців тільки мріє — 36 тисяч гривень на місяць.

"У якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я його не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде містити мене, я повинна сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплату", - заявила міністр.

В Кабміні відзвітували, що за грудень Новосад Ганна отримала зарплату 138 тисяч гривень. До цього з вересня по листопад разом з усіма надбавками їй виплачували в середньому по 38 тисяч на місяць.

Журналісти звернули увагу, що Ганна Новосад вже встигла порушити кілька своїх обіцянок. Так до кінця 2019 року вона не представила план роботи Міносвіти на 2020-й. Крім того, міністерство так і не прийняло новий стандарт дошкільної освіти.

Декларація

Починаючи з 2015 року, Анна Ігорівна Новосад регулярно надає декларації про власний майновий і фінансовий стан, а також про стан своєї сім'ї. У декларації за 2018 рік вона вказала таке нерухоме майно:

квартиру в Києві, площею 103,04 м 2 , вартістю 525 000 гривень (купувалася в 2008 році, належить Новосад Галині Борисівні);

, вартістю 525 000 гривень (купувалася в 2008 році, належить Новосад Галині Борисівні); об'єкт незакінченого будівництва (квартира в Києві), площею 45,45 м2.

Анна вказала один транспортний засіб - легковик Toyota Yaris 2016 року випуску.

Дохід Анни Новосад за 2018 рік склав 753 607 гривень.

Грошових активів у Ганни немає.

Посилання

Ганна Новосад є користувачем соціальної мережі Facebook. У неї більше 11 тисяч передплатників. На сторінки вона активно ділиться особистою думкою, новинами зі свого життя, фотографіями.

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