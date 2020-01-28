Олександр Верголяс — скандальний блогер, противник Трампа і «гроза» юних красунь.

Біографія

Олександр Верголяс народився 23 листопада 1990 року в Києві.

Освіта

У 2012 році Олександр закінчив КУП НАН України (правознавство). Після здобув другу вищу освіту та науковий ступінь кандидата юридичних наук, закінчивши Національну академію правових наук України.

Сім'я

Інформацію про сім'ю Олександр Верголяс не поширює.

Кар'єра

За коротке трудове життя Олександр Верголяс змінив кілька місць роботи, зарекомендувавши себе як вельми «конфліктний» співробітник, для якого прямолінійність стоїть на першому місці, перед нормами етикету і толерантністю.

У період з 2008 по 2017 рік Верголяс трудився в кріслі координатора проектів ВМГО «Спілка молодих політологів України», м. Київ.

Згодом Олександр займає посаду головного редактора електронного видання "КуляNews", де працює і сьогодні. Але основна його посада — виконавчий директор ТОВ «Петро і Мазепа медіа». На цю роботу Верголяс був запрошений Дмитром Підтуркіним для організаційно-юридичного супроводу інформаційного ресурсу.

Компромат

В 2016 році Олександр Верголяс фігурував в неприємному скандалі, коли створив пост на своїй сторінці в «Фейсбук», де висловив негативне ставлення щодо переможниці конкурсу краси в Києві.

«Ну, є дівчина, яка крім шопінгу, ботоксу, спортзалу та Наталі з Космо нічого не знає. Будемо відверті, багато такого роду дівчата, які свідомо чи несвідомо в силу різних обставин обрали собі роль за життя живої ляльки при богатеньком папіку», — написав він.

Причиною для цього гнівного посту стало висловлювання дівчини про свій інтерес до політики, коли при цьому, дати відповідь на питання «Хто зараз прем'єр-міністр України» не змогла. Сама «винуватиця торжества» закінчила школу з золотою медаллю і навчається в КНУ Шевченка, що також не міг залишити непоміченим Олександр. Втім, юрист ніяк не аргументовані свої образи.

Також чималий резонанс викликали висловлювання Олександра в сторону Надії Савченко і всіх тих, хто ще вірить в «братські народи»: «про війну, яка на сьогоднішній день йде між Росією та Україною, ці дві держави називали себе братами, а що ми бачимо зараз – війна". У повідомленні Верголяс підкреслив факт артилерійських ударів по українським територіям з російських влітку 2014 року. Були розкриті деякі фактори звіту Беллінгкет.

Також Верголяс негативно висловлювався щодо президентства Трампа і нових призначень в уряді США, наприклад, про Рекса Тіллерсоне, який є головою найбільшої приватної нафтової компанії ExxonMobil, і має «м'яко кажучи теплі стосунки з Кремлем».

Ресурс «Петро і Мазепа», де працює виконавчим директором Олександр Верголяс, неодноразово пов'язували з нацизмом. Так ЗМІ повідомляють, що на сайті висів банер організації Misanthropic Division. «Банер Misanthropic Division на сайті «ПіМ» — це лише вершина айсберга, тому як під брендом MD ховається багато нацистів, які приїхали в Україну з Росії».

Незважаючи на критику сепаратизму, ресурс «Петро і Мазепа» також називають «представниками інтересів російської нації в Україні». «Вони не приховують, що причетні до російського націоналізму».

Декларація

Верголяс не зобов'язаний подавати інформацію в НАЗК про свій майновий та фінансовий стан, тому даних щодо його статків немає.

Посилання

Олександр Верголяс зареєстрований у соціальній мережі Facebook. Він, мабуть, передбачає, що основний аккаунт можуть забанити за його одіозні висловлювання. Тому і створив альтернативну сторінку.