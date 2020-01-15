Андрій Євгенійович Білецький – український політик, екс-депутат Верховної Ради і лідер «Національного корпусу».

Біографія

Андрій Євгенович Білецький народився в Харкові 5 серпня 1979 року.

Освіта

Андрій Білецький навчався на історичному факультеті Харківського національного університету. У 2001 році отримав диплом з відзнакою. Темою його дипломної роботи була історія Української армії повстанців.

Після закінчення навчання Андрій Євгенович викладав історію у вищих навчальних закладах Харкова. Його наукові роботи курував знаменитий учений-історик Ярослав Дашкевич.

Андрій Білецький ще зі школи серйозно захоплювався спортом, отримав перший розряд в боксі. Також має навички професійного ножового бою, стрільби та фехтування.

Сім'я

Батько — Білецький Євген Михайлович, українець. Народився в селі Краснопавлівка, Лозівський район, Харківська область.

Мати — Білецька Олена Анатоліївна, українка. Народилася в Житомирській області.

Колишня дружина – Юлія Олександрівна Брусенко. Пара була одружена з 2003 по 2016 рік. У цьому шлюбі у 2007 році народився син Олександр.

Кар'єра

У 2002 році Білецький став головою харківської ланки Організації імені Степана Бандери «Тризуб». Допомагав "Українській консервативній партії".

З 2003 року Андрій Білецький діяв в харківському відділенні Соціал-національної партії України. Коли СНПУ проходила через лібералізацію і перейменування у ВО «Свобода», Білецький висловлював свій протест проти цього.

Згодом Андрій Білецький розробив та очолив при СНПУ незалежну організацію «Патріот України», на яку не мала впливу жодна з політичних структур. В організації «Патріот України» увійшли бійці УНА-УНСО, СНПУ і “Тризуба”. У березні 2014 року Білецького обрали головою блоку «Правий сектор – Схід». До нього увійшли Полтавська, Донецька, Луганська та Харківська області.

У зоні АТО Білецький командував полком «Азов». Він заявив, що особисто очолив військові дії по поверненню Маріуполя, хоча був змушений розробляти новий план операції через неточні дані. Восени 2014 року Андрій Білецький увійшов у військову раду “Народного фронту”, заснованого Арсенієм Яценюком і Олександром Турчиновим.

У тому ж році Андрій Білецький зареєструвався незалежним кандидатом у депутати по Оболонському округу міста Києва і переміг на позачергових виборах у Верховну Раду. Народний депутат став заступником голови Комітету національної безпеки. Увійшов до складу груп по зв'язках з низкою країн, серед яких Великобританія, США, Ізраїль і Польща.

В 2016 році очолив нову українську партію - "Національний Корпус". На з'їзді в січні 2019 року політична сила вирішила не висувати кандидатуру на посаду президента України і нікого не підтримати. А влітку Андрій Білецький балотувався на позачергові парламентські вибори від "Свободи" (№2 у списку партії). Але до Верховної Ради VIII скликання не пройшов.

Декларація

У декларації перед звільненням з посади народного депутата України в 2019 році Андрій Білецький зазначив квартиру в Харкові площею 63 квадратних метра, яка належить йому на 100%. Житло було куплено в 1996 році.

У Андрія Білецького є один автомобіль - Volkswagen Multivan 2011.

Під час роботи у Верховній Раді колишній депутат заробив 214 041 гривень. Окрім того Андрій Білецький отримав 304 262 гривень на депутатські витрати, 59 274 гривень – на проїзд і 38 350 гривень на житло. «ОТП-Банк» виплатив парламентарію відсотки - 23 795 гривень.

Згідно з декларацією, у 2019 році на банківських рахунках Андрія Білецького було 351 168 гривень і 4774 євро.

Посилання

Сторінка Андрія Білецького в Фейсбук.

Відео