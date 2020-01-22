Євген Павлович Кравцов — колишній голова “Укрзалізниці” і фігурант кримінальної справи ДБР.

Біографія

Кравцов Євген Павлович народився 31 травня 1986 року.

Освіта

Євген має два дипломи про вищу освіту: юриста (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) і менеджера ЗЕД (Європейський університет).

Крім того, Кравцов пройшов курс з міжнародного комерційного права програми Фулбрайта і по торговельній політиці та комерційній дипломатії Центру розвитку міжнародної торгівлі.

Сім'я

Кравцов одружений. Дружина — Олена Кравцова. У подружжя двоє синів: Павло і Лев.

Кар'єра

Євген ще студентом почав працювати за фахом. Майже десять років (2006-2015) його професійна кар'єра була пов'язані з юридичною практикою. Спочатку протягом року Кравцов працював на посаді консультанта Міжнародної торговельної палати (International Chamber of Commerce).

Потім він влаштувався у відому юридичну фірму “Астерс”. У 2014 році він доріс до того, щоб стати партнером фірми. В січні 2015 року Кравцов перейшов на роботу в АТ “Укрзалізниця”.

Перші два місяці молодий юрист був радником голови УЗ. Потім він пересів у крісло начальника Департаменту реформування та корпоративного розвитку. З травня по листопад Євген перебував на посаді директора з реформування, майнової і правової політики.

До травня 2016 року топ-менеджер входив до складу правління АТ “Укрзалізниця”. В цей же час, з березня по травень Євген виконував обов'язки голови УЗ. протягом року (серпень 2016 — серпень 2017) Кравцов очолював спостережну Раду АТ “Укрзалізниця”.

В травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана призначила Євгена на посаду першого заступника міністра інфраструктури Володимира Омеляна. На цій посаді він пробув до серпня наступного року.

10 серпня 2017 року Кравцов повернувся в АТ “Укрзалізниця”. Спочатку в якості в. о. голови правління, а з січня 2019 року — Кабінет Міністрів призначив його керувати українською залізницею.

У грудні 2019 року Євген оголосив про відхід з УЗ в “публічний державний сектор”.

Компромат

У жовтні 2019 року під стінами Офісу Президента пройшли акції протесту залізничників. Співробітники “Укрзалізниці” вимагали “підвищити зарплати, поліпшити умови праці, не допустити масового скорочення співробітників і, головне, звільнити главу УЗ Євгена Кравцова”.

Розкритикували роботу Кравцова і члени парламентського транспортного комітету. Народні депутати “висловили обурення тим, що підприємство не інвестує в рухомий склад, а лише звітує про прибутки та ефективності”.

Крім того, обурив і значний перекіс у рівні зарплат рядових співробітників і працівників центрального апарату. Так, співробітники УЗ отримує максимум 8 тисяч гривень, а жалування в центральному апараті, який з приходом Кравцова збільшилося майже вдвічі і становить десятки тисяч.

В кінці 2019 року роботою Кравцова на посаді глави українських залізниць зацікавилися в Державному Бюро Розслідувань.

“Співробітники Держбюро розслідувань України відкрили кримінальне провадження щодо колишнього глави “Укрзалізниці” Кравцова Євгенія та голови наглядової ради УЗ Шевки Аджунера”.

Кримінальне провадження стосовно топ-чиновників з “Укрзалізниці” відкрито у частині 2 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Як повідомляють ЗМІ, керівники залізничної компанії люблять пошикувати. Та не просто так, а за рахунок простих українців.

"Фігуранти кримінальної справи Шевки і Кравцов витрачають державні гроші на розваги катаючись на службовому кораблі, замовляючи кейтеринг від 200.000 грн. купуючи за гроші укрзалізниці елітні сигари і алкоголь!", передають медіа.

Журналісти підрахували, що "один такий вихід судна в плавання з забезпеченням розваг обходиться Укрзалізниці в середньому від 500.000 грн. За п'ять годин ходу по Дніпру!".

За даними ЗМІ, Євгена Кравцова запідозрили у смертельному ДТП. У 2011 році в РВВС Києва було порушено кримінальну справу, але її закрили. У 2019 році почалося повторне розслідування.

«ДТП за участю Євгена Кравцова відбулося 20 січня 2011 року в районі вулиць Салютної та Щербакова в Святошинському районі Києва. Кравцов, на той момент юрист однієї з київських фірм, порушив правила дорожнього руху та скоїв смертельний наїзд на мотоцикліста. Загиблий Сергій Горак за іронією долі працював у «Укрзалізниці». Винність Кравцова була очевидною, але з родичами загиблого було досягнуто мирову угоду, а сам Кравцов з винуватця перетворився ледь не на потерпілого», — такою інформацією поділилося джерело.

Декларація

У березні (з уточненнями у квітні) 2019 року Євген Кравцов опублікував податкову декларацію про свої доходи за 2018 рік.

Колишній топ-менеджер “Укрзалізниці” не має власної нерухомості, а також автомобілів. Олена Кравцова — власниця земельної ділянки (1715 кв. м.) у селі Рожни на Київщині. У столиці України Євген та його дружина проживають в квартирі (121,5 кв. м.), яка оформлена на його матір Галину Євгенівну.

Подружжя Кравціви орендують машиномісце (13,5 кв. м.) в Києві, а в селі Новосілки Київської області екс-глава УЗ знімає житловий будинок (215 кв. м.).

З цінного рухомого майна екс-топ-менеджер вказав у декларації наручний годинник швейцарського виробництва в кількості трьох штук (два Rolex і одні Omega), а також електрогітару. Олені Кравцової належать кільце, кулон, сережки (дві пари) дорогоцінного металу инструктируемых дорогоцінним камінням та наручний годинник Rolex.

Дружина Кравцова пересувається на автомобілі Mercedes-Benz C 180 2014 року випуску. У 2016 році Єленіна машина обійшлася в 918 тисяч гривень. Також вона володіє мотоциклами Suzuki Intruder 2008 року випуску (104 тисячі) і Harley-Davidson Fat Boy 2018 року випуску (510 тисяч).

Зарплата Кравцова за 2018 рік склала 9,7 мільйона гривень. В якості банківських відсотків він отримав 184 тисячі. Страхові виплати — 24 тисячі. Олена отримала подарунок у негрошовій формі на суму 118 тисяч.

В банках Кравцов зберігає 3,4 мільйона гривень. Його дружина — 24 тисячі гривень. В якості готівкових коштів він задекларував 20 тисяч доларів і 240 тисяч гривень. У Олени готівкою є три тисячі доларів.

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