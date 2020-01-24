Роман Сергеевич Тытыкало — депутат Киевоблсовета и адвокат-хитрюга, которому помешали "отжать" землю.
Биография
Роман Сергеевич Тытыкало родился 21 мая 1982 года в городе Киев.
Образование
Диплом юриста Роман получил в Киевском национальном университете внутренних дел Украины (2006). Через три года по окончании вуза, Тытыкало успешно защитил кандидатскую диссертацию (2009).
Семья
Тытыкало состоит в браке. Супругу зовут Елена Курдалевская. Она тоже юрист и вместе с мужем управляет семейным бизнесом. У Романа и Елены есть сын и дочка.
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Карьера
Еще студентом Роман начал трудовую деятельность. В апреле 2003 года он устроился на должность главного специалиста юридического отдела в Управление госказначейства в Киеве.
Через полтора года Тытыкало стал главным специалистом в Управлении по правовым вопросам и работе с долгами в государственной акционерной компании “Укрресурсы”. Затем он поднялся до должности начальника управления.
В 2007 году Тытыкало стал квалификационные экзамены и получил адвокатское свидетельство. В сентябре того же года Роман вошел в руководство ООО “Контакт-Инвест”. Почти три года, до августа 2010-го он был директором по юридическим вопросам.
Затем Тытыкало стал советником директора по правовым вопросам в ООО “КСП “Пожтехника”. Весной 2013 года Роман открыл собственное адвокатское бюро — “Тытыкало и партнеры”.
В ноябре 2013 года Тытыкало стал исполняющим обязанности государственного предприятия “Госинформсервис”. На этой должности он оставался до апреля 2017-го. С 2016 года Роман руководит компанией “Каприкорнус”.
В 2004 году Тытыкало вошел в состав Ассоциации юристов Украины. С 2007 года возглавляет общественную организацию “Союз защиты прав предпринимателей”. В том же году он стал членом Координационного совета молодых юристов при минюсте. Тытыкало — член киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
В 2014 году Роман первый раз попробовал стать депутатом. Тогда он баллотировался от партии “Демократический Альянс” в Киевский городской совет по 46-му мажоритарному округу (Святошинский район). Однако первый блин для его оказался комом. Занять кресло депутата Киевсовета ему не удалось.
Зато уже через год от партии “Объединение “Самопомощь” Тытыкало удачно баллотировался в Киевский областной совет. До 2016 года адвокат был главой одноименной фракции. Затем стал заместителем главы.
Тытыкало — председатель комиссии по вопросам управления коммунальной собственностью, приватизации и жилищно-коммунального хозяйства и внедрение энергосберегающих технологий.
Роман боролся на парламентских выборах-2019 за кресло народного депутата по 95-му мажоритарному округу (город Ирпень, часть Киево-Святошинского района). Однако Тытыкало, получив всего 0,98% голосов, оказался на 15-м месте.
Компромат
Тытыкало представлял интересы Семена Семенченко, который подал в суд иск на журналиста Владимира Бойко. Последний утверждал, что экс-комбат “Донбасса” — ранее судимый, а настоящая фамилия его Гришин.
По данным представителей прессы, ради победы в суде Тытыкало якобы совершил небольшую хитрость:
"Подал запрос в МВД, немножко "изменив" фамилию своего клиента и попросил предоставить информацию, отбывал ли заключение этот гражданин. Понятно, что на такой запрос и пришел ответ, что такого человека, среди тех кто отсидел, не существует в природе".
В 2007 году Роман был советником по юридическим вопросам Генерального директора Национального научного центра радиационной медицины Владимира Бебешко. Здесь же в должности главного бухгалтера трудился Владимир Тытыкало — брат Романа.
“Узнав, что Центр занимает огромные площади в Пуще-Водице и в Киеве, по улице Мельникова, братья Тытыкало создали подставную фирму “Металлопрофиль”. Данная компания и научный центр якобы составили договор, по котором часть передавалась “Металлопрофилю” для строительства офисного центра”, — сообщают журналисты.
Когда же в Центре сменилось руководство, то земельная афера всплыла наружу. Фемида дважды отказывала в иске фирме братьев Тытыкало о передаче земли. К борьбе за землю Роман подключил одного из парламентариев, который начал писать различные запросы во всевозможные инстанции с требованием проверить прозрачность научного учреждения.
Журналисты отмечают, "Центр до сих пор страдает от переписок с правоохранителями и судебных заседаний".
Декларация
В марте депутат и адвокат опубликовал налоговую декларацию о своих доходах за 2018 год.
Роман задекларировал две квартиры (94,3 и 51,9 кв.м.) одна из которых оформлена на отца Романа и три нежилых помещений (53,5, 2,5 и 5 кв.м.) в Киеве. В украинской столице находится и недвижимость Елены Курдалевской. У жены депутата две квартиры (34,38 и 69,1 кв.м.) и гараж (18,2 кв.м.).
Собственного автомобиля у депутата нет. Зато машина есть у его супруги. Skoda Rapid 2015 года выпуска она приобрела в 2016-м за почти 381 тысячу гривен.
За 2018 год совокупный доход депутата-адвоката составил 165,6 тысячи гривен. Его жена пополнила семейный бюджет почти на миллион гривен (993,5 тысячи).
В банке семья Тытыкало-Курдалевская сбережений не имеют. Наличными средствами у Романа задекларировано сто тысяч гривен, у Елены — 35 тысяч долларов. Депутат Киевоблсовета одолжил третьим лицам сумму в 1,2 миллиона гривен и 30 тысяч долларов.