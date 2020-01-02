Володимир Зеленський приведе Україну до миру, але зіткнеться зі зрадою і складнощами
Такий прогноз на 2020 рік для президента України зробила астролог Олена Осипенко в інтерв'ю Politeka on-line (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Вона підкреслила, що розглядає всі політичні сили нейтрально, але впевнена, що "Слуга народу" приведе Україну до миру, а оскільки лідером цієї політичної сили є Володимир Зеленський, астролог дала свій прогноз для нього на 2020 рік.
"У нього в гороскопі знак Терези. Це знак миру, гармонії та рівноваги. Такі люди особливо не прагнуть до влади в принципі, я не знаю як він навіть туди потрапив, але якщо такі люди вже туди прийшли, вони будуть робити миротворчу програму. Це їх карма, це їх доля", - стверджує астролог.
За її словами, починаються досить активні кроки, які приведуть до реальних результатів починаючи з квітня.
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"Я бачу в карті Володимира Зеленського досить важкий 2020 рік, але я також бачу і його сприятливі аспекти, які дадуть змогу йому виконати все те, що він собі намітив.", - заявила експерт.
Також вона зазначила, що не все залежить від астрології, а велике значення буде мати оточення президента.
"Цей прогноз на наступний рік показує, що будуть змінюватися особи поряд з президентом і ми можемо очікувати зраду з боку близьких, але він це витримає", - підсумувала астролог.
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