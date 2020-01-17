Президент України Володимир Зеленський втратив рейтинг через відпочинку в Омані і невиразної позиції по Ірану

Політичний експерт Олег Соскін розповів про рейтингу Зеленського, відставку Гончарука, а також про те, що подібне відбувається в Росії, де пішов у відставку прем'єр Дмитро Медведєв. Про це фахівець розповів в інтерв'ю журналісту Politeka. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз падає рейтинг Зеленського. Особливо після Оману та Ірану, а також невиразної позиції щодо захисту українських інтересів. Це ж диктаторський режим, тоталітарний режим, який зараз робить ядерну бомбу. Несамовитий. Треба було виносити питання про знищення літака на Радбез ООН. Його ж не винесли, правильно? Це зробив Єльченко, Пристайко зробив, тобто вони вели себе невиразно, ніби щось жували", - сказав експерт.

Ведучий додав, що комунікаційно це відбувалося не дуже, на що Він погодився:

"Звичайно. Абсолютно неправильно. Тоді треба перевести стрілку удару. Тобто, обілити Зеленського. Дивіться, почалася така кампанія. Він прилетів, не з'являвся, потім раптом провів зустрічі, включаючи РНБО. А тепер відразу в Росії відставка, бульдога вивели, який зачистку буде робити. Після цього раптом раз, відразу відставка і у нас. Це як калька. Там податки підвищують. І у нас вчора податки взяли дотиснути бізнес, дотиснути іноземних інвесторів і т. д. Все йде за лекалами Росії. Таке враження, що група сидить і вона бере всі з Росії", - додав фахівець.

Журналіст уточнив, це не збіг обставин, на що Він був категоричний:

"Немає. Це колосальний відведення удару від Зеленського. 100% переключення уваги від Оману, Ірану, від провалів і зараз він їде до Польщі. Зараз формується нова реальність позитивного і туди вбудовують Зеленського", - уклав політичний експерт.

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