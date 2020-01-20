Андрій Пальчевський пояснив, чому російський президент Володимир Путін здавався таким поступливим у переговорах з Володимиром Зеленським

Як повідомляє Politeka, український телеведучий, підприємець і політичний експерт в інтерв'ю Politeka Online розповів про те, що змусило Зеленського вірити в зговірливість Путіна (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Пальчевський прокоментував нещодавню заяву українського президента, в якій той сказав, що Путін сприймає Україну, як незалежну державу.

Пальчевський зазначив, що ці слова Зеленського обурили багатьох українців. Проте, на думку експерта, існує цілком конкретна причина видимої «зговірливості» Путіна під час його попередніх переговорів із Зеленським.

«Справа в тому, що Володимир Володимирович Путін збирається бути довічним керівником. Йому необхідно було зняти напруженість: він готувався не один місяць до того, щоб оголосити себе верховним правителем Росії. Для цього йому треба було зняти всіляку напругу на флангах», - пояснив Пальчевський.

Він зазначив, що спочатку передбачав, що Путін може бути більш поблажливим до Зеленського зважаючи на його молодий вік та недосвідченість у політиці. Однак головна причина стала очевидною після подій минулого тижня в Росії, коли господар Кремля відкрито заявив про бажання перекроїти конституцію країни.

«Путін хотів добре виглядати перед тим, як він проверне трюк з відходом з президентства і перетворенням на верховного правителя Росії», - підсумував Пальчевський.

Раніше Андрій Пальчевський прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського.

Так, днями український гарант в інтерв'ю "The Times of Israel" повідомив, що за даними опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2108 рік в нашій країні найнижчий рівень антисемітизму.

Крім того, президент сам зізнався, що в його жилах тече єврейська кров і при цьому його обрали президентом. Однак, за словами Зеленського, в Україні є певний відсоток радикально налаштованих громадян, але він занадто малий.

Андрій Пальчевський зазначив, що в Україні обрання перших осіб держави іншої нації - це не нововведення. Зокрема, політолог згадав імена Петра Порошенка і Володимира Гройсмана.

"Зеленський не тільки єврей по крові... але і відкрито про це говорить. Попередній президент про це замовчував, а решта взагалі не піднімали цю тему. Сміливе заяву", - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський голосно висловився про заяву Зеленського про антисемітизм.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.