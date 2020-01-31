Держсекретар США Майк Помпео 30 січня прибув з дводенним візитом до Києва, а от чи дочекається українська столиця американського президента Дональда Трампа – той ще питання

Про це в ефірі Politeka-online поміркував відомий політолог Володимир Фесенко. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, візит третьої в американській політичній ієрархії особи – дуже важливий для України, важливо те, що до нас регулярно приїжджають такі високі американські керівники.

Разом з тим гість студії вказує на один вельми неприємний факт:

«Дуже погано, що до нас не приїжджає президент США. І дуже правильно, що Зеленський, коли зустрічався з Дональдом Трампом у вересні, запросив його в Україну, сказавши, що пауза вже затягнулася», – підкреслив Фесенко.

Він нагадав, що попередник Трампа Барак Обама, незважаючи на свою просунутість і ліберальність, за два строки так жодного разу і не прилетів в Україну, проігнорувавши її, хоча і Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший, які займали президентський пост до нього, побували в нашій країні з офіційним візитом.

«А ось Обама не приїхав. Точно так само, як не надав ніякої допомоги нашій країні в початковий період російської агресії. Й ось на нього ми повинні ображатися», – зазначив політолог.

Фесенко рекомендує Зеленському наступного разу зіграти емоційно на протиставленні колишнього і нинішнього президентів США, натякнувши, що «ось Барак не бував в Україні, тому ми дуже чекаємо пана Трампа до нас в гості, зустрінемо його по вищому розряду» і так далі.

Що ж стосується очікувань від візиту Помпео, то Фесенко сподівається, що в результаті будуть заява про підтримку України, її територіальної цілісності і суверенітету, а також, можливо, якісь неформальні домовленості про розвиток співробітництва, в тому числі у військово-технічній сфері.

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