Президент України Володимир Зеленський збирається зробити кроки, щоб у разі чого покарати свою команду

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів політолог Валентин Гладких для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Президент України Володимир Зеленський обіцяв ряд гучних відставок в своїй команді, якщо він зрозуміє, що у них нічого не виходить. Експерт вважає, що це правильне рішення з боку президента України. А також він припустив, що почнеться масова чистка в квітні, коли депутати покажуть свої декларації.

Крім того, Валентин Гладких привів у приклад депутатів минулого скликання, зазначивши, що після того, як були оприлюднені їх декларації українці перестали їм вірити.

"Ту Раду поховали корупційні скандали і депутатські декларації. Коли люди побачили, що наші активісти, борці за національну ідею, виявляється доларові мультимільйонери, то це різко змінило їх ставлення до тих депутатів. Потім було важко пояснити, як вони отримали ці гроші. Вигадували різні історії: подружка діджейка купила квартиру або марення, що бабуся передала особняк, а друзі подарували Mercedes, або сестра успішний бізнесмен", - зазначив політолог.

За його словами, якщо в квітні українці побачать різке зростання доходів депутатів, то це буде "перший цвях в кришку труни", який дасть Зеленському причину звільняти "слуг народу".

"Якщо ми побачимо, що монобільшість "Слуг народу" втратить монобільшість, то це буде підставою для проведення нових виборів. Це буде називатися "ревізією волевиявлення українського народу", адже саме українці голосували за цю партію. От якщо прийшов у Раду, то покажи, що прийшов без зеленого бренду. Але на сьогоднішній день всі нардепи "Слуги народу", є людьми, які прийшли в Раду завдяки Зеленському", - резюмував політолог.

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