Політичний експерт розповів, чого боїться президент України Володимир Зеленський

Своєю думкою Олесь Доній поділився в ефірі Politeka-online. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Він зазначає, що влада була сформована або з прихильників групи 95-го кварталу, або задіяний потенціал порошенковських еліт. Як регіональних, так і центральних.

«Це не надає електорального позитиву для Зеленського. Тому, якщо він взяв на посади цих людей, то за них потрібно буде нести відповідальність », - каже він.

Доній переконаний, що люди, які переходили з табору Порошенко, вони не призводять електорат, а призводять тільки сімей цих осіб.

Експерт відзначає, що через невміння вести діалог були втрачені такі електоральні групи, як фермерство і дрібний бізнес. При цьому з великим капіталом відносини хороші.

«З Пінчуком хороші, з Ахметовим теж, з Коломойський, то так то сяк, десь все одно домовляються, навіть присутній співпраця з Порошенком», - додає він.

Проте, які б картинки і соцопитування не малювали, українці все одно рано чи пізно будуть звертати увагу на цінники на полицях магазину. І це дуже тривожно.

«Адже регіональні чиновники не орієнтуються на соцопитування, вони тримають руку на пульсі свого населення досить чітко. Якщо вони будуть помічати, що підтримка Зеленського у народу впала, то будь-яке розпорядження з Києва будуть саботуватися. А це означає втрати», - пояснив Доній.

«Мова йде про максимальної децентралізації і розпилення, що дуже небезпечно для Зеленського», - уклав він.

Нагадаємо, Зеленський розповів про таємну зустріч з Порошенком.

Як повідомляла Politeka, Зеленський вирішив віддати «Квартал 95» в надійні руки.

Також Politeka писала, що Зеленський опинився в небезпеці за кордоном.