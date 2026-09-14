Через порив водомережі КП «Міськводоканал» 14 вересня припинив подачу води до будинків на провулку Стецьківському та проспекті Перемоги в Сумах. Ремонтні роботи вже тривають.

Комунальні відключення в Сумах 14 вересня торкнулися й водопостачання — через порив водомережі КП «Міськводоканал» о 10:00 припинив подачу води до низки будинків у місті.

Про аварійне відключення комунальники повідомили в офіційному каналі Сумської міської ради. Без водопостачання на час ремонту залишилися будинки за такими адресами:

провулок Стецьківський, будинки з 3 по 26;

проспект Перемоги, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 16, 18, 18а, 18б, 27, 28.

Причиною припинення подачі води став порив водомережі, який потребує негайної ліквідації. У КП «Міськводоканал» запевнили, що ремонтні заходи вже виконуються, тож мешканцям перелічених будинків варто зробити запас води на кілька годин.

Точного часу, коли вода повернеться, у водоканалі не назвали — за офіційним повідомленням, водопостачання буде відновлено одразу після завершення ремонтних робіт. Диспетчери радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах підприємства.

Куди телефонувати мешканцям без води

Якщо водопостачання у вашому будинку відсутнє довше, ніж очікувалося, або потрібно уточнити терміни, можна звернутися до диспетчерської служби КП «Міськводоканал» за номерами 050 407-81-10 та 067 548-21-12.

Подібні аварійні відключення води в Сумах трапляються регулярно: кілька днів тому через ремонтні роботи без водопостачання вже залишалися мешканці інших вулиць міста.

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