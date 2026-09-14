Харківський метрополітен удруге за пів року скорочує інтервали руху поїздів. У години пік у робочі дні вони тепер становитимуть до 7 хвилин.

Харківський метрополітен скорочує інтервали руху поїздів — у години пік у робочі дні пасажири чекатимуть не більше 7 хвилин. Це вже другий етап скорочення інтервалів за останні пів року, і він став можливим на тлі повернення мешканців Харківської області до звичного життя.

Про зміну інтервалів повідомили на підприємстві «Харківський метрополітен», передає «Слобідський край». Там зазначають, що частіші рейси — результат поступового відновлення роботи транспортної системи міста.

На підприємстві пояснюють: зміни пов'язані зі збільшенням пасажиропотоку та поверненням харків'ян додому. Люди поступово повертаються до міста, тож метро працює з дедалі більшим навантаженням — саме тому інтервали скорочують повторно.

Проїзд у харківському метро залишається безкоштовним в умовах повномасштабної війни. Тобто частіші рейси не додадуть пасажирам жодних витрат: що більше поїздів виходить на лінію, то швидше люди дістаються додому без додаткової плати.

Скорочення інтервалів стало можливим завдяки перебудові критичної інфраструктури Харкова. Зокрема, йдеться про заходи, спрямовані на підвищення енергетичної незалежності міських систем життєзабезпечення, що дає метрополітену змогу стабільніше випускати більше поїздів на лінії.

Що змінилося для пасажирів

Найбільше нові інтервали відчують ті, хто користується метро в години пік у робочі дні: вранці та ввечері проміжок між поїздами становитиме до 7 хвилин. Це скорочує час очікування на платформі та робить ранкові й вечірні поїздки помітно швидшими.

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