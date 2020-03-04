Події навколо відставки глави Кабміну Олексія Гончарука поставили президента України Володимира Зеленського в дуже складне становище

Країна опинилася на межі серйозної політичної кризи, і в цій ситуації главі держави потрібно провести серйозну роботу над помилками у кадровій політиці.

Про це в ефірі Politeka-online розповів політолог Сергій Гайдай. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

«У нього суперзавдання. Я дуже йому не заздрив. І дуже заздрив його мужності, що він зважився знести колишню державу. Але я думав, що у нього вистачить удачі або почуттів, щоб зрозуміти, що не можна, прийшовши і руйнуючи старе держава, його персонажів, залишити механізм колишнім і просто притягти середній сегмент тих, хто в ньому працював, щоб він працював», – підкреслив гість студії.

Бачачи, що така система себе не виправдала, влада почала пошуки, але знову ризикує повторити колишніх помилок.

«Думають: «а чорт забирай, давай змінимо персоналії», і беруть таких же», – пояснив політолог.

Як відомо, 4 березня за звільнення з посади прем'єр-міністра Олексія Гончарука проголосували 353 народних депутати. Після успішного голосування парламентарі встали, голосно кричали і аплодували.

Не брали участі в голосуванні фракції «Європейська солідарність» і «Голос».

На засіданні парламенту був присутній і президент. Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розкритикував Кабмін Гончарука, заявивши, що відсутності корупції недостатньо. Він зазначив, що уряд знав, що робити, але знати мало – потрібно багато працювати.

Тепер, згідно з процедурою, Володимир Зеленський має подати на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду глави уряду. Найімовірніше, новим прем'єром стане Денис Шмигаль.

Що стосується Гончарука, то він напередодні написав заяву про відставку. Після його відходу Кабмін чекають серйозні трансформації.

Нагадаємо, що Олексій Гончарук приречений, прем'єра чекає сумна доля після вигнання: «Прощай».

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