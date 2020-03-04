Ситуація з призначеннями в українському уряді свідчить про фатальну помилку президента Володимира Зеленського

Про це в ефірі Politeka On-line розповів політтехнолог Сергій Гайдай (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Хочеться помилитися. Але давайте говорити, хто є основною діючою силою команди Зеленського сьогодні у виконавчій владі? Це що, нові люди? Це люди, які не мали досвіду української влади. Зате вони мали концепції освіти і якісь інші кейси. Я пригадую, таке завдання стояло перед командою грузинських реформаторів ще з 2013 року. З одного боку - вони чітко розуміли, що брати колишніх в Грузії неможливо. Бо це все люди з великої корупційної машини. Державної або кримінальної машини, тому що там корупціонери були зрослися з криміналом, які називалися "злодії в законі», - зазначив він.

Гайдай уточнив, що для реформи Грузії знадобилося повертати заробітчан, однак Зеленський цього не зробив.

«Вони шукали грузинів, але в Європі. Тих, які поїхали робити свою кар'єру. І повертали їх назад. Грошима, амбіціями, чим завгодно. Де Зеленський бере основних своїх персонажів? Це середній сегмент все тієї ж державної машини. Це люди з великим досвідом тієї ж державної машини, яка показала свою неефективність. Тієї машини, яка стала головною причина ці діти - соросята та інші, що прийшли до влади. І що - ми знову беремо тих же? З тим же досвідом? Гончарук теж був схожий на того ж. Богдан - теж саме. Найголовніше - у цих людей є хоч якийсь досвід бути функціонером. А нам потрібні візіонери. Які знають, що робити. Як ось це відстали держава демонтувати. Не побоятися. Щоб на його місці збудувати ефективні, компактні, робочі механізми, які будуть відповідати викликам часу», - підкреслив він.

Нагадаємо, названо ім'я нового прем'єр-міністра, Гончарук йде не один: що відомо про новому Кабміні.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.