Все може закінчитися катастрофою

за коронавіруса українці можуть залишитися без роботи

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політичний радник Олександр Харебін для Politeka on-line (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Він запевняє, що скасування Олімпіад та інших розваг з-за коронавіруса це не страшно, і лякати повинно зовсім не це.

"Ситуація, яка складеться на території України, пов'язана із зростанням безробіття. Величезна кількість людей втратить роботу. Падіння всіх видів перевезень, знищення в Італії ресторанного бізнесу - людям заборонено ходити в людні місця, призведе до того, що всі ці люди опиняться на вулиці.", - вважає він.

За словами Харебіна, варто уважно спостерігати, як буде поширитися вірус по Європі.

"Якщо це буде дальноевропейская проблема, то Україна вступить в жорстоку економічну кризу, на тлі якого 2008 рік здасться дитячим лепетом", - упевнений експерт.



Нагадаємо, в середу, 11 березня, відбулося засідання Кабміну України, під час якого постановили запровадити карантин по всій Україні з 12 березня по 3 квітня.

Кабмін постановив закрити всі навчальні заклади, заборонити зібрання понад 200 осіб, а також скасувати авіасполучення з деякими країнами. Крім цього, буде закрита чверть КПП на українському кордоні.

Додамо, що деякі спортивні заходи дозволять провести за рішенням міжнародних спортивних організацій, але без глядачів.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

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