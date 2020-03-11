за коронавіруса українці можуть залишитися без роботи
Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політичний радник Олександр Харебін для Politeka on-line (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Він запевняє, що скасування Олімпіад та інших розваг з-за коронавіруса це не страшно, і лякати повинно зовсім не це.
"Ситуація, яка складеться на території України, пов'язана із зростанням безробіття. Величезна кількість людей втратить роботу. Падіння всіх видів перевезень, знищення в Італії ресторанного бізнесу - людям заборонено ходити в людні місця, призведе до того, що всі ці люди опиняться на вулиці.", - вважає він.
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За словами Харебіна, варто уважно спостерігати, як буде поширитися вірус по Європі.
"Якщо це буде дальноевропейская проблема, то Україна вступить в жорстоку економічну кризу, на тлі якого 2008 рік здасться дитячим лепетом", - упевнений експерт.
Нагадаємо, в середу, 11 березня, відбулося засідання Кабміну України, під час якого постановили запровадити карантин по всій Україні з 12 березня по 3 квітня.
Кабмін постановив закрити всі навчальні заклади, заборонити зібрання понад 200 осіб, а також скасувати авіасполучення з деякими країнами. Крім цього, буде закрита чверть КПП на українському кордоні.
Додамо, що деякі спортивні заходи дозволять провести за рішенням міжнародних спортивних організацій, але без глядачів.
Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.
Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.
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