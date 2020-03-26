В Україні набагато більше хворих коронавірусом, ніж про це говорять в МОЗ

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політичний експерт Олександр Харебін для Politeka on-line. (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я впевнений, що кількість хворих в Україні на порядок вище, ніж про це говорять офіційні дані МОЗ. На тисячі вище. З однієї простої причини - відсутність тестів, які тільки зараз у мінімальній кількості починають з'являтися в українських лікарнях", - зазначив експерт.

Крім того, він звернув увагу на те, що за останні три місяці в Україні зафіксували тисячі смертей від пневмонії і симптомів, схожих з коронавірусом.

"Ці дані дозволяють мені сказати, що Україна виявилася абсолютно не готовою до коронавірусу, недообслідуваною і не змогла спрогнозувати наслідків цієї пандемії. Тобто у нас таке ж ставлення до людського життя, як було після Другої світової: "матері ще народять". Так і тут кажуть: "якось пронесе", - зазначив експерт з жалем.

Навіть з такими плачевними даними, експерт все ще сподівається, що Україна може опинитися в ситуації Індії, де повна антисанітарія, але захворіло зовсім мало людей.

"От мені хочеться вірити, хоча я не спеціаліст в медичній галузі, що Україна, яка пережила Чорнобиль і не вірить в медицину, загартувала свій імунітет настільки, що коронавірус пройде для нас не так болісно, як у країнах, де медицина на вищому рівні. Наш народ звик виживати і ось це виживання єдино, що дозволяє з надією дивитися в майбутнє", - резюмував Харебін.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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