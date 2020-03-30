Заробітчани роз'їхалися по всій Україні заражаючи інших коронавірусом, адже українська влада зволікала з жорсткими заходами

Як повідомляє Politeka.net, таку думку в ефірі Politeka оп-line висловив експерт з управління репутацією Борис Тізенгаузен. Крім того, він прокоментував запізніле рішення Міністерства охорони здоров'я про обов'язкову обсервацію заробітчан та відпочиваючих за кордоном українців (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами запізніле рішення було прийнято через м'якотілість працівників Міністерства охорони здоров'я, але у випадку з коронавірусом не можна зволікати.

"Чим швидше приймаються жорсткі рішення по коронавірусу, тим краще для України. Україну тільки це і врятує. Не треба було боятися приймати всі ці жорсткі заходи про обсервацію приїжджих українців. Адже дивіться, що діється зараз, люди, яких не відправили на обсервацію, роз'їхалися по всій Україні", - заявив експерт.

Він вважає, що це зволікання стало справжнім проколом, як міністра охорони здоров'я, так і РНБО.

"Потрібні жорсткі заходи: або закривайте кордони, або відправляйте всіх, хто прилітає на 14-денний карантин. І все, інші варіанти не мають навіть розглядатися. А ті, хто повернулись з В'єтнаму взагалі показали себе не з кращого боку. Це така тотальна неповага до власних співгромадян, адже ти можеш бути заразним, так будь ласкавий посидь в резервації. Та й нацгвардії потрібно було в цьому випадку застосовувати силу, адже приїжджі могли бути зараженими", - підсумував експерт.

Зазначимо, що на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, що робити, якщо у домашніх з'явилися симптоми коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про брудний спосіб поширення коронавіруса: "карантин не допоможе".

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, куди діваються всі медичні маски з аптек.