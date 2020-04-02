Верховна Рада прийняла "закон про ринок землі" на догоду МВФ, збільшуючи борг України на мільярди

На позачерговому засіданні Верховної ради в ніч з 30 на 31 березня парламентарі підтримали законопроект про відкриття ринку землі.

Як повідомляє Politeka.net, це подія прокоментував Politeka on-line розповів кандидат політичних наук Дмитро Співак (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, Україна потрапила в пастку МВФ, тепер у нас не тільки відкритий ринок землі, але і борг зріс на мільярди.

"Немає жодної країни в світі, де під час пандемії та карантину, парламент приймає "закон про ринок землі". Тобто наша влада продалася на догоду МВФ. Спасибі нашим старшим товаришам, зараз отримаємо 5 млрд, а потім одразу віддамо їм з цієї суми 4,5 млрд. У них в МВФ все чудово, а наш обов'язок лише виросте перед ними на мільярди, це просто чудова пастка для України", - обурився Співак.

Він також розкритикував українську владу за підготовку до боротьби з "уханьским" вірусом. На його думку, влада домоглася того, що в Україні гряде "бунт безгрошів'я".

"Що стосується української влади, то вони творять абсолютний безлад і свавілля з масками і засобами захисту. Нічого в наших лікарнях немає. Повністю не готове наше здоров'я. Це проста констатація фактів. Зараз вони відкривають ринки, а чому тоді кафе пустують. 65% людей залишилися без роботи в Україні, а після травневих свят буде бунт безгрошів'я, адже у людей тупо закінчаться гроші. По суті українська влада догралася", - резюмував експерт.

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