Президент України Володимир Зеленський може піти у відставку достроково

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, він розповів, коли президент України Володимир Зеленський піде у відставку і чи є на нього коммпромат, який зіграє проти нього злий жарт.

На його думку, на Зеленського немає ніякого вбивчого компромату, який міг би знищити його рейтинг.

"Те, що викидалося на Зеленського в ході президентської кампанії, воно зовсім не приклеїлось до нього, а зникло. Поки ті люди, які вхожі на Банкову, не мають компромату на президента. Крім того, Зеленський дійсно, на відміну від свого попередника, не веде бізнес на своїй президентській посаді", - зазначив політолог.

Золотарьов також спрогнозував через що Володимир Зеленський може піти у відставку. За його словами, зараз в країні відбуваються події, які можуть бути поштовхом до відставки президента України.

"Все буде залежати від того, як пройдуть найближчі два-три місяці. Якщо ситуація буде і далі падати, то президент не зможе втриматися у своєму кріслі. Тоді нас чекають дострокові парламентські і президентські вибори. Тобто ця економічна криза, ідеальний шторм, на якому Володимир Зеленський може не втриматися", - розповів Золотарьов.

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