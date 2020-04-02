Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку досрочно
Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Кроме того, он рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку и есть ли на него коммпромат, который сыграет против него злую шутку.
По его мнению, на Зеленского нет никакого убийственного компромата, который мог бы уничтожить его рейтинг.
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"То, что выбрасывалось на Зеленского в ходе президентской кампании, оно совершенно не приклеелось к нему, а исчезло. Пока те люди, которые вхожи на Банковую, не имеют компромата на президента. Кроме того, Зеленский действительно, в отличии от своего предшественника, не ведет бизнес на своей президентской должности", - отметил политолог.
Золотарев также спрогнозировал из-за чего Владимир Зеленский может уйти в отставку. По его словам, сейчас в стране происходят события, которые могут быть толчком к отставке президента Украины.
"Все будет зависеть от того, как пройдут ближайшие два-три месяца. Если ситуация будет и дальше валиться, то президент не сможет удержаться в своем кресле. Тогда нас ждут досрочные парламентские и президентские выборы. То есть этот экономический кризис, идеальный шторм, на котором Владимир Зеленский может не удержаться", - рассказал Золотарев.
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