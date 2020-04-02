Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку досрочно

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кроме того, он рассказал, когда президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку и есть ли на него коммпромат, который сыграет против него злую шутку.

По его мнению, на Зеленского нет никакого убийственного компромата, который мог бы уничтожить его рейтинг.

"То, что выбрасывалось на Зеленского в ходе президентской кампании, оно совершенно не приклеелось к нему, а исчезло. Пока те люди, которые вхожи на Банковую, не имеют компромата на президента. Кроме того, Зеленский действительно, в отличии от своего предшественника, не ведет бизнес на своей президентской должности", - отметил политолог.

Золотарев также спрогнозировал из-за чего Владимир Зеленский может уйти в отставку. По его словам, сейчас в стране происходят события, которые могут быть толчком к отставке президента Украины.

"Все будет зависеть от того, как пройдут ближайшие два-три месяца. Если ситуация будет и дальше валиться, то президент не сможет удержаться в своем кресле. Тогда нас ждут досрочные парламентские и президентские выборы. То есть этот экономический кризис, идеальный шторм, на котором Владимир Зеленский может не удержаться", - рассказал Золотарев.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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