Президент України Володимир Зеленський і "Слуги народу" уклали союз з Петром Порошенком, який може обернутися для України катастрофою

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Напередодні депутати Верховної Ради проголосували за відкриття ринку землі в Україні. Реформу підтримали не тільки "Слуги", але і "Європейська солідарність" Порошенка.

За словами експерта, союз між Порошенком і Зеленським був лише ситуативним, але пішов на користь екс-главі держави.

"Монобольшість Зеленського пішла на політичне голосування з партією Порошенко. Петра Порошенка можна привітати з тактичною перемогою. Тепер він розправить плечі, якщо вже не розправив. Власне досить просто поглянути на нього і порівняти той жалюгідний вигляд, який у нього був у вересні, ну і сьогодні - той явно посвіжішав", - зазначив Золотарьов.

Він стверджує, що після союзу з Порошенком політичне майбутнє Зеленського не виглядає райдужно.

"Для Зеленського це погано. Були прийняті два закони задля траншу МВФ, завдяки допомозі партії Порошенко. Але всі прекрасно пам'ятають, що казав Зеленський зі сцени рік тому: "Я ваш вирок". А тут з'ясовується, що вирок виправдальний. Не можна спиратися на підтримку свого головного опонента, адже це руйнує твоє електоральне ядро. Після цього починаються дуже великі проблеми з рейтингами. Якщо до лютого йому щастило, то це той випадок, коли його везіння закінчиться", - резюмував Золотарьов.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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