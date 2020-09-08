Якщо сьогодні почнеться біологічна війна, буде знищено все людство

Про це сказав колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в інтерв'ю Politeka-online.

За його словами, жертвами біологічної війни стануть не тільки ті, проти кого вона буде вестися, а і ті, хто її розпочне - будь то росіяни чи американці.

"Ми бачимо, що ростуть нові види і засоби знищення людей, і ми говоримо про пандемію COVID-19. Попередня інформація, що навіть китайці досліджували - зрозуміло, це неконтрольований витік, навіть не бойове використання, а як раз випадковий формат загрожує людству", - наголосив експерт.

Він наголосив, що на сьогоднішній день є загрозу, що низка країн з авторитарним режимом, або які знаходяться в зоні дій терористів, можуть скористатись проти людей ресурсами для боротьби з пандемією та створення вакцин.

"Ці ресурси можуть бути задіяні або локально в окремих регіонах, або глобально, якщо буде розкидано по всім країнам, то, зрозуміло, буде колосальна катастрофа", - застерігає експерт.

Втім, за його словами, сьогодні такого формату немає, однак ситуація з коронавірусом стала сигналом того, що потрібно на ранніх стадіях формувати позицію захисту.

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