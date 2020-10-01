Президент України Володимир Зеленський повинен просити допомоги в ліквідації пожежі на Луганщині у іноземних партнерів

Таку думку висловив експерт з управління репутацієї Борис Тизенгаузен в інтерв'ю Politeka-online.

На його думку, всі відповідальні особи повинні виїжджати на місце пожежі, створювати там штаб і контролювати на місці, як відбувається ліквідація вогню.

"Повинні просити допомоги у наших іноземних колег в тому числі - коли затоплювало, нам же допомогали. Треба це просити і не соромитись. Ми розуміємо, що зараз, в період пандемії, можуть бути труднощі, але треба просити і не соромитись", - наголосив він.

За словами експерта, європейські країни ніколи не соромились просити одне в одного допомоги.

"Нажаль, у нас, можливо, професіоналізм кадрів вищого керівного складу викликає сумніви, однак з цією історією потрібно боротись", - сказав він.

Експерт закликав уявити, що якщо подібна надзвичайна подія станеться в Києві, і всю столицю затягне димом, то яким був би рейтинг чинного мера Віталія Кличка, якби він нічого не зміг би зробити із цією ситуацією.

"І уявіть, затягує все туманами, дихати нічим, все клянуть цього Кличка... Що робити?" - резюмував експерт.

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