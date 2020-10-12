Українці можуть недоотримувати пенсії вже наступного року

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політичний експерт Михайло Чаплига в ефірі Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, заява Дениса Шмигаля про те, що через 15 років держава не матиме можливості платити пенсії - неправдива.

"Чесно кажучи, таке вже буде з наступного року, оскільки пенсійні фонди не мають можливості куди або і що або інвестувати. Наступного року це вже посилиться до повного банкрутства, а що буде через 15 років ми навіть не дізнаємося", - зазначив експерт.

Чаплига підкреслив, що змінювати ситуацію Шмигаль не збирається.

"Подібні заяви, які робить прем'єр-міністр свідчать про те, що він не збирається створювати ні 500, ні навіть одну тисячу робочих місць. Якщо у нас їх немає, то хто буде наповнювати Пенсійний фонд? Прем'єр каже, що його нинішня програма, яку не затвердив парламент, продовжить стискання робочих місць і перетворення України на територію населену якимись зулусами, які сапають землю", - підсумував експерт.

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