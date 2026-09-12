У Львівській області ветерани війни та члени їхніх родин можуть безкоштовно відпочити в санаторії, готелі чи на базі відпочинку — вартість компенсує місцевий бюджет. Максимальна сума відшкодування — 15 000 гривень на одну особу.

Безкоштовне харчування у Львівській області — не єдина програма підтримки, якою можуть скористатися мешканці регіону. Ветерани війни та члени їхніх сімей мають право на безкоштовний сімейний відпочинок, вартість якого компенсується з місцевого бюджету відповідно до затвердженого Порядку.

Максимальна сума відшкодування становить 15 000 гривень на одну особу. Учасники програми можуть самостійно обрати санаторій, готель чи базу відпочинку, які готові працювати за цією програмою, — таких закладів на Львівщині чимало.

Які документи потрібні

Для оформлення слід підготувати заяву у довільній формі, в якій зазначити назву та адресу закладу відпочинку. До неї додають паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), а також посвідчення, що підтверджує статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи інший документ про безпосередню участь у бойових діях або заходах із забезпечення національної безпеки й оборони.

Якщо заявник — внутрішньо переміщена особа, зареєстрована на Львівщині, додатково подають довідку ВПО. Для відпочинку разом із родиною потрібні документи членів сім'ї: свідоцтво про шлюб (для чоловіка чи дружини), свідоцтва про народження дітей, а також паспорти та ІПН дорослих родичів, які їдуть разом. У підрозділі соцзахисту радять уточнювати, чи потрібні додаткові довідки залежно від категорії заявника.

Як оформити відпочинок

Звертатися треба до структурного підрозділу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Після погодження оформлюють тристоронній договір між заявником, обраним закладом відпочинку та підрозділом соцзахисту. Договір підписують у трьох примірниках — по одному для кожної зі сторін.

Оплату проводять безпосередньо з бюджету на рахунок закладу відпочинку, тож ветерану не потрібно платити наперед чи чекати перерахування на власну банківську картку. Якщо вартість путівки перевищує 15 000 гривень або обрано покращені умови проживання, різницю сплачує сам ветеран.

Тривалість і конкретні дати відпочинку визначаються умовами договору, а скористатися програмою можна один раз протягом календарного року. Після завершення відпочинку заклад протягом трьох робочих днів подає до місцевої ради акт наданих послуг для проведення розрахунків. Про програму безкоштовного сімейного відпочинку повідомляє "Голос Бущини".

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