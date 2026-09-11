Дефіцит продуктів у Полтавській області поки не фіксується: полиці в магазинах Решетилівки повні, однак після ударів РФ по складах люди почали скуповувати товари про запас, а частина мереж обмежила продаж в одні руки.

Дефіцит продуктів у Полтавській області поки що не підтверджується — полиці в магазинах Решетилівки залишаються повними. Водночас після ударів РФ по логістичних складах жителі почали скуповувати товари про запас, а частина мереж супермаркетів запровадила обмеження на кількість продуктів в одному чеку.

Місцеві мешканці реагують на новини по-різному. «Масово не закуповуємо, щоб нічого не заводилося. Пустих поличок не бачила, все є», — розповідає жителька Решетилівки Таїса. Інші зізнаються, що тримають удома запас продуктів і ліків, адже війна «на вулиці» і ніхто не знає, де наступного разу може бути приліт.

Економіст Олег Пендзин запевняє: дефіциту продуктів харчування немає і не буде. За його словами, на 94% продовольчий кошик Україна забезпечує за рахунок внутрішнього виробництва. «Ми — велика аграрна країна. Минулого року зібрали 64 мільйони тонн олійних, а внутрішній ринок — 18 мільйонів. Серйозних питань щодо логістики на сьогодні немає», — пояснив він.

У Всеукраїнській аграрній раді також заспокоюють, хоча й визнають складнощі. Як повідомляє Главред, заступник голови ради Денис Марчук оцінив, що агроекспорт упав до 30% від планового обсягу, але гострого дефіциту в Україні не буде. Найбільше проблем із постачанням можуть мати молочні продукти, свіже м'ясо, риба, охолоджені товари, овочі та фрукти, тож ціни на них можуть зростати.

Окремо в мережі шириться інформація про зникнення з продажу певних ліків. «Масштабного дефіциту ліків не спостерігається. Є позиції, які тимчасово відсутні в аптеках, але це тимчасово», — пояснила завідувачка аптеки Оксана Куян.

Чи варто закуповувати продукти про запас

Фахівці радять тримати вдома резерв їжі на тиждень-два — це нормально, але забивати комори на місяці потреби поки немає. Саме панічне скуповування створює додаткове навантаження на магазини і може спровокувати тимчасове зникнення товарів та зростання цін.

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