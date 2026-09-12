Подорожчання продуктів у Харківській області триває: за даними моніторингу Мінфіну, найпомітніше за місяць подорожчало пшоно, тоді як гречка та борошно додали в ціні помірно.

Подорожчання продуктів у Харківській області стає дедалі відчутнішим: за даними моніторингу цін Мінфіну, оновленими 11 вересня 2026 року, порівняно із серпнем подорожчали гречка, пшоно та борошно. Найбільший стрибок зафіксували на пшоно.

Середня роздрібна ціна на гречку зараз становить 76,20 грн за кілограм, тоді як у серпні вона коштувала 74,63 грн. Розкид цін у мережах значний: у Metro кілограм гречки продають по 65,90 грн, у Auchan — по 69,90 грн, у Novus — по 69,99 грн, а в Megamarket цінник сягає 99,00 грн за кілограм.

Пшоно подорожчало найпомітніше серед трьох продуктів. Якщо в серпні середня ціна на нього трималася на рівні 53,10 грн за кілограм, то станом на 11 вересня вона зросла до 58,20 грн — це понад 5 гривень додатково за місяць. В Auchan пшоно коштує 50,90 грн, а в Megamarket — уже 65,50 грн за кілограм.

Пшеничне борошно "Хуторок" подорожчало помірно: середня ціна за кілограм піднялася з 35,88 грн у серпні до 36,72 грн. Двокілограмове пакування того ж борошна в середньому коштує 72,64 грн проти 70,96 грн місяцем раніше. У Novus кілограм борошна можна купити по 34,93 грн, а в Megamarket — по 38,50 грн.

Ці цифри Мінфін рахує як середні по країні, але вони актуальні й для Харківщини: мережі Metro, Auchan, Novus і Megamarket, за даними яких формується моніторинг, працюють і в Харкові. Тож жителі області бачать у місцевих супермаркетах ті самі цінники, що й у Києві чи Львові.

Найдешевше базовий набір із цих продуктів виходить в Auchan: там і гречка (69,90 грн), і пшоно (50,90 грн) коштують помітно нижче, ніж у Megamarket, де ті самі позиції продають по 99,00 грн і 65,50 грн відповідно. Різниця на гречці між найдешевшою та найдорожчою мережею перевищує 33 гривні за кілограм.

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