Україна повинна посилити свій військово-морський флот
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Андрій Золотарьов в інтерв'ю на Youtube-каналі Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, країна, у якої така протяжність морського узбережжя повинна мати компактні військово-морські сили.
"Мова не йде про авіаносці або фрегати, але зв'язка ракетний в Україні повинна бути катер-корвет повинна бути", - зазначив експерт.
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Золотарьов нагадав, що в нульових Україна вже відмовилася від створення флоту.
"Збиралися купити американські корвети, але порахували у скільки обійдеться експлуатація і розплакалися. Хоча ціна була досить символічна. А ось проект "Український корвет" буксує, хоча, це те, що мало бути ще років 10 тому. Оскільки не можна говорити про військово-морський флот маючи в активі тільки кораблі часів СРСР, термін експлуатації яких давним-давно вже пройшов", - підсумував експерт.
Раніше ми повідомляли, що блогер Олег Шарп назвав спільні військові навчання НАТО і України попередженням для Росії.
"Поява американської авіації в небі над Україною не є випадковою: Кремлю чітко вказують, що Україна вийшла на абсолютно новий рівень взаємодії з НАТО і Вашингтоном", - зазначив блогер.
Нагадаємо, Росія приготувалася до" захисту "Криму від військ НАТО:" далекобійна артилерія і...".
Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Україні.
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