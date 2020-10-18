Налагодивши співпрацю з Великобританією, Україна отримала потужного союзника
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст і телеведучий Олесь Доній в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"В України є інтерес для посилення своїх геополітичних позицій, а Великобританія одна з тих країн, яка може і вміє відстоювати свої інтереси у відносинах з РФ, не піддаючись тиску як Франція і Німеччина. Саме тому ще шість років тому експерти говорили, що для нас вигідніше залучити для переговорного процесу з Росією саме Великобританію", - підкреслив журналіст.
За його словами, повернення до співпраці з Британією позитивно позначиться на майбутньому Уркаїни.
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"Велика Британія потужний політичний і економічний гравець. Для нас це вигідно, але це не спонсорська допомога.
Раніше заступник голови офісу президента України Ігор Жовква озвучив думку, що підписаний в Лондоні меморандум про розвиток військово-морських сил передбачає, що база буде побудована в Україні із залученням британських фахівців.
Тепер в України є шанс захистити своє море від вторгнення Росії.
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