Налагодивши співпрацю з Великобританією, Україна отримала потужного союзника

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст і телеведучий Олесь Доній в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"В України є інтерес для посилення своїх геополітичних позицій, а Великобританія одна з тих країн, яка може і вміє відстоювати свої інтереси у відносинах з РФ, не піддаючись тиску як Франція і Німеччина. Саме тому ще шість років тому експерти говорили, що для нас вигідніше залучити для переговорного процесу з Росією саме Великобританію", - підкреслив журналіст.

За його словами, повернення до співпраці з Британією позитивно позначиться на майбутньому Уркаїни.

"Велика Британія потужний політичний і економічний гравець. Для нас це вигідно, але це не спонсорська допомога.

Раніше заступник голови офісу президента України Ігор Жовква озвучив думку, що підписаний в Лондоні меморандум про розвиток військово-морських сил передбачає, що база буде побудована в Україні із залученням британських фахівців.

Тепер в України є шанс захистити своє море від вторгнення Росії.

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