Найближчим часом курс долара залежатиме від бажання уряду виконувати соціальні програми всередині країни, і зовнішніх факторів

Таку думку в ефірі Politeka Online висловив юрист Михайло Гагаркін. Щоб подивитися інтерв'ю, доскрольте сторінку вниз.

Він підкреслив, що зараз державний бюджет схильний до великого підкилимного політичного торгу, і розглядати його почнуть, швидше за все, після того, як стануть відомі результати місцевих виборів.

Гість ефіру буквально на пальцях пояснив фактори, які будуть вирішальними для курсу долара по відношенню до гривні, яка ще з літа друкується в Україні, що видно по грошовій емісії.

"Якщо закривати внутрішні зобов'язання, то потрібна гривня. Якщо закривати зовнішні зобов'язання, потрібен долар. Якщо ми починаємо девальвувати одне, то ми не можемо виконати інше. Тому Нацбанку доведеться якось лавірувати, але, врешті-решт, я думаю, що наступний уряд, який прийде, найімовірніше, в ньому будуть вже професіонали, свій вибір зупинить на внутрішньому ринку, на соціальних проблемах. Тому що, тільки вирішивши їх, почавши щось робити в країні, ми зможемо вийти з цього піке, в якому ми зараз знаходимося. Зараз виходу я не бачу", – підкреслив Гагаркін.

Він наголосив, що уряд потрібно міняти, причому він зобов'язаний надати звіт про свою роботу, чого останні шість років не робив жоден Кабмін. Крім того, юрист додав, що українцям потрібно готуватися до невеселих часів, особливо враховуючи той момент, що країна йде в зиму, а опалювальний сезон для багатьох домогосподарств – "великий подразник".

"Я оптиміст в житті, але оптимізм повинен на чомусь будуватися. Тотальне небажання і непрофесіоналізм наших "фахівців видатних", які у нас при владі, вже ні в кого в принципі не викликає сумніву, що мої слова правильні", – підкреслив експерт.

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