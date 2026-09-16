Подорожчання продуктів у Черкаській області триває: за даними моніторингу Мінфіну, протягом першої половини вересня найбільше виросли в ціні молоко, твердий сир і соняшникова олія.

Пільгове розмитнення авто для військових у Черкаській області — лише одна з тем, які цього тижня торкнулися гаманців мешканців. Однак відчутнішим для пересічних родин стало інше: базові продукти в супермаркетах регіону знову подорожчали.

Подорожчання продуктів у Черкаській області підтверджують свіжі дані моніторингу цін, який щодня оновлює Мінфін: протягом першої половини вересня найпомітніше виросли в ціні молоко, твердий сир і соняшникова олія. Різниця із середньомісячними цінами серпня вже вимірюється гривнями на кожній пляшці чи пакуванні.

Молоко подорожчало найбільше

Найшвидше дорожчає молоко. Пляшка «Яготинське» 2,6% об'ємом 900 мл у вересні в середньому коштує 64,59 грн — ще в серпні середня ціна становила 59,51 грн. Молоко «Простонаше» 1% у тому ж об'ємі подорожчало з 61,90 грн до 68,00 грн.

Твердий сир: найбільше додав «Комо»

Твердий сир також виріс у ціні. Кілограм «Комо» традиційного 50% тепер коштує в середньому 556,52 грн проти 526,77 грн у серпні. Голландський сир «Звени Гора» 45% додав скромніше: 562,62 грн за кілограм проти 553,02 грн місяцем раніше.

Олія: плюс кілька гривень на пляшці

Соняшникова олія дорожчає повільніше, але тенденція та сама. Рафінована олія «Олейна» 850 мл у середньому коштує 107,30 грн (у серпні — 100,68 грн), а «Щедрий Дар» у такому ж об'ємі — 102,83 грн проти 100,07 грн.

Ціни помітно відрізняються залежно від мережі: олію «Олейна» в Novus продають по 99,99 грн, тоді як у Megamarket вона коштує 112,50 грн. Тож підсумковий чек залежить від того, де саме купувати.

Що робити покупцям

Подорожчання продуктів у Черкаській області змушує уважніше порівнювати ціни в різних мережах і стежити за акціями. Дані моніторингу Мінфіну оновлюються щодня, тож актуальні ціни легко перевірити перед походом у магазин.

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