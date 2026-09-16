Доплати для пенсіонерів в Львівській області передбачено й для багатодітних матерів. У Пенсійному фонді пояснили, кому та в якому розмірі нараховується надбавка за особливі заруслуги перед Україною.

Доплати для пенсіонерів в Львівській області можуть стосуватися різних категорій — серед них багатодітні матері, які мають право на надбавку за особливі заслуги перед Україною. У Пенсійному фонді України (ПФУ) детально розповіли, хто саме та на яких умовах може розраховувати на таку виплату.

Надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною регулюється Законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», а саме статтею 1 пункту 6. Право на неї мають матері, які народила 5 і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

Важлива умова: на момент призначення пенсії діти мають бути вже вихованими до зазначеного віку, а обставини виховання враховуються у порядку, встановленому законом. При цьому враховуються і діти, усиновлені в установленому порядку.

Який розмір надбавки нараховується

Розмір надбавки залежить від кількості вихованих дітей і розраховується як відсоток прожиткового мінімуму:

за 5 дітей — 35%;

за 6 дітей — 36%;

за 7 дітей — 37%;

за 8 дітей — 38%;

за 9 дітей — 39%;

за 10 і більше дітей — 40% прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум, від якого розраховується надбавка, встановлюється відповідно до Закону України про Державний бюджет на відповідний рік, тому сума виплати залежатиме від того, який розмір прожиткового мінімуму діє на момент призначення.

Надбавка у разі втрати матері

Якщо багатодітна мати померла, право на надбавку переходить до непрацездатних членів її сім'ї. Розмір у такому разі становить: за одного непрацездатного члена сім'ї — 70% надбавки, а за двох і більше — 90% надбавки.

Як оформити надбавку

Надбавка призначається органами Пенсійного фонду України з дати звернення за наявності документів, що підтверджувати право на неї. Для цього потрібно подати заяву та підтвердні документи про народження й виховання дітей до відповідного віку.

Звернутися можна безпосередньо до сервісного центру ПФУ у Львівській області, через портал електронних послуг Пенсійного фонду або за телефоном контакт-центру 0 800 503 753.

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