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Астролог розповіла, чим небезпечний коридор затемнень кінця 2020 року

2020-й рік виявився дуже неординарним. Він готується поступитися місцем наступному. Але навіть наостанок приготував дещо незвичайне. В останні місяці відбудеться коридор затемнень.

Як зазначила астролог Олена Осипенко в ефірі Politeka Online у період коридору затемнень загострюються страхи, залежності і фобії (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Коридор затемнення-це досить фатальна подія. Фатум-це непогано, але є кармічні процеси. І навіть перші захворювання коронавірусу в Китаї відбулися саме в коридорі затемнення в 2019 році. Адже напередодні затемнення завжди відбуваються дуже важливі події", - пояснила експерт.

Вона додала, що саме те, що поклало початок в період затемнення спричинило серйозну хвилю по всьому світу.

За словами астролога, події, які відбуваються в сезон затемнень, задають напрямки подіям в житті на півроку вперед.

"Марс ретроградний буває раз на півроку. Близько 85 днів він іде. Це дуже довгий період. Крім того, і Венера ретроградна. І дуже мало приємних періодів було в 2020 році. Треба було планувати на рік вперед, щоб хоч якось сприятливо все закінчилося", - розповіла астролог.

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