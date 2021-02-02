Лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів про пожежу в Миколаївській області

Політик прокоментував резонансну подію в студії Politeka On-line (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

2 лютого в місті Первомайськ сталася масштабна пожежа, одну людину затримали за підозрою в підпалі. Микола Томенко припустив, що загоряння влаштував психічно нездорова людина.

"Ми живемо в країні анархії і охлократії, тому що коли такий стресовий стан суспільства, на межі вибуху, і з психологічної точки зору неадекватність людей збільшується. Я не знаю, як адекватна людина могла таке зробити", - зазначив лідер "Рідної країни".

Він звернув увагу, що в Україні практично не дотримуються правил безпеки через мораторій на протипожежні перевірки, який діє ще з часів Арсенія Яценюка:

"Ліберали або лібертаріанці, які сформували перший уряд (Яценюка) і пішли на поступки спочатку Американської Торгової палати, а потім всім бізнесменам, сказали: це корупція - перевіряти правила пожежної безпеки, тому нікого не треба перевіряти. Я абсолютно впевнений, що тут не дотримувалися правил пожежної безпеки, тому що Ви ж бачите, ніби горить солом'яний будиночок".

На думку Миколи Томенка, необхідно жорстко контролювати дотримання всіх вимог, щоб уникнути людських жертв.

"Скільки потрібно, щоб згоріло всього? Черкаський драмтеатр згорів - за державні кошти відновлюється, санаторії в Одесі і так далі. Повинен бути постійний контроль, перевірка, навчання, потрібно все це зробити, іншого шляху немає. Безпека життя людини-пріоритетна. Мораторій на перевірки - це ризик, який ми сьогодні бачимо перед собою", - висловилася політик.

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