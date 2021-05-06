За допомогою дамби Російська Федерація намагалася у 2003 році приєднати до себе невеликий острів з назвою Тузла. Після цього конфлікту довелося укласти кілька договорів з Росією щодо контролю над Азовським морем.

Як передає Politeka.net, військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов своїй програмі «Політика навиворіт» торкнувся теми до сьогодні не скасованих українсько-російських договорів, що стосуються акваторії Азовського моря.

Своїми рішеннями Росія просто перекриває прохід будь-яких суден, українських чи іноземних. У такому разі блокування Керченської протоки, пояснює ведучий, призвело до того, що Азовське море можна назвати внутрішнім морем РФ.

Водночас ця проблема виникає не вперше. Принагідно Снєгирьов згадує конфлікт навколо острова Тузла у 2003 році, коли Україні згідно з договором довелося визнати Азовське море сферою впливу та внутрішнім морем не лише своїм, але й Росії також. Так, іноземним суднам заборонялося проходити Керченську протоку, якщо одна зі сторін не давала своєї згоди. «Уже у 2003 році РФ блокувала прохід будь-яких іноземних суден, у першу чергу військово-морських країн НАТО, що дозволило уникнути небажаної військової присутності», - розповідає експерт.

Сьогодні же дії української влади, української дипломатії він також називає незрозумілими. «Ми на 7-му році війни з представниками країни-окупанта пролонгуємо договір, згідно з яким російські окупанти виловлюють азовського бичка у будь-які точці Азовського моря», - пояснює Снєгирьов. Водночас ці договори не дозволяють Заходу надати Україні належної військової підтримки у конфлікті з Росією. «Українській стороні конче необхідно заявити про денонсацію цих двох договорів», - робить він висновок.

Нагадуємо, Снєгирьов розповів про перспективи розвитку військового флоту.

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