Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 21 по 27 вересня показує, що синоптики очікують максимум +23° на початку тижня та можливі опади у понеділок і п'ятницю, тоді як решту днів переважатиме малохмарна або мінлива хмарність без дощу.

погода в регіоні знову змінить свій характер — після теплого початку тижня в Одеській області очікують прохолодніші дні з короткочасними опадами. Синоптики зазначають, що амплітуда температур залишиться помірною, а найбільш комфортні умови складуться у вихідні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +19° до +23°, а нічні — від +12° до +18°.

У понеділок, 21 вересня, повітря прогріється до +23° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +17°. Небо буде малохмарним, але синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 22 вересня, максимум становитиме +19° вдень і +13° вночі. Хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують.

У середу, 23 вересня, температура утримається на позначці +19° вдень, вночі — +14°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У четвер, 24 вересня, вдень також очікується +19°, а вночі повітря охолоне до +12° — це найпрохолодніша ніч тижня. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 25 вересня, стовпчики термометрів підіймуться до +20° вдень, вночі — до +15°. Хмарність мінлива, синоптики знову прогнозують можливі опади.

У суботу, 26 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, вночі — до +17°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У неділю, 27 вересня, вдень утримається +21°, вночі — +18°. Малохмарно, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 21 вересня, із максимумом +23°, а найпрохолоднішою — ніч четверга, 24 вересня, коли повітря охолоне до +12°. Загальний перепад температур за тиждень становить 4°. Опади прогнозують двічі — у понеділок, 21 вересня, та в п'ятницю, 25 вересня.

У дні з можливими опадами синоптики радять одеситам мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. В інші дні тижня погода залишатиметься комфортною для прогулянок і повсякденних справ без додаткових застережень.

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