Відключення комунальних послуг в Одеській області тривають і цього тижня — енергетики продовжують профілактичні роботи в електричних мережах. У неділю, 20 вересня, без електроенергії залишиться село Бурлача Балка. Про це повідомляє сайт Чорноморської міської ради.

Роботи проводитиме ДТЕК «Одеські електромережі» з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій. Згідно з опублікованим графіком, світло в Бурлачій Балці вимкнуть о 09:00, а повернуть лише о 19:00 — тобто знеструмлення триватиме 10 годин поспіль.

У повідомленні йдеться, що відключення охопить село повністю: у графіку не вказано конкретної вулиці чи номера будинку, що означає знеструмлення всього населеного пункту.

Як підготуватися до відключення

Мешканцям Бурлачої Балки радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та акумулятори, а також подбати про запас води й продуктів. Людям, які залежать від електроприладів за станом здоров'я, варто завчасно повідомити про це рідних або соціальні служби. Після 19:00 електропостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

Графіки відключення світла в Одеській області публікуються напередодні кожних робіт — Чорноморська міська рада регулярно оприлюднює перелік населених пунктів, де проводитимуть профілактику. Подібні знеструмлення в громаді відбувалися і на початку вересня. Енергетики нагадують, що такі відключення необхідні, аби уникнути аварій напередодні опалювального сезону.

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