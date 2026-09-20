Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 21 по 27 вересня опубліковано: «Кіровоградобленерго» назвало вулиці та години планових знеструмлень у Кропивницькому та населених пунктах області.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на цей тиждень оновлено — планові знеструмлення триватимуть із 21 по 27 вересня. У Кропивницькому та населених пунктах області електроенергію вимикатимуть переважно з 08:00 до 17:00. Про це повідомляє «Кіровоградобленерго» на офіційному сайті.

Які вулиці знеструмлять 21–23 вересня

У понеділок, 21 вересня, з 08:00 до 17:00 без світла лишаться вулиці Вокзальна, Гурбенська, Поповича, Олени Бур'янової, Руслана Слободянюка, Миколи Міхновського, Василя Симоненка, Волинська, Левка Лук'яненка, Короля Данила, Миколаївська, Дорогого Семена та провулки Санаторний, Луньовський, Профілакторний, Анатолія Авдієвського. Окремі відключення заплановані на 09:00–13:00 (провулок Верхньовеселий, вулиця Інженерів, провулок Веселий) та на 12:00–17:00 (вулиця Вознесенська, провулок Середній).

22 вересня з 08:00 до 17:00 знеструмлять вулиці Костя Оверченка, Тепличну, Світлани Барабаш, Кропивницького, Марії Примаченко, а також тупики Солодка Балка і Київський. У середу, 23 вересня, до графіка додадуться відключення в селі Нове — на вулицях Марії Садовської-Барілотті, Дружби, Центральній, Західній, Яблуневій, Березовій, Металургів, Просвіти, а також на вулицях Степана Чобану, Шульгиних, Левка Мацієвича, Полтавській, Січовій.

Графік на 24–26 вересня

У четвер, 24 вересня, знеструмлення торкнуться вулиць Панаса Михалевича, Варшавської, Севастопольської, Героїв-земляків, Новослобідської, Бердянської, Кароля Шимановського, Михайла Янгеля, Гоголя, проспекту Винниченка, Кавалерійської, Університетського та Героїв України. 25 вересня перелік доповнять вулиці Героїв Маріуполя, Інженерів, Незалежності, Андріївська, Миколи Садовського, Глиняна, Степняка-Кравчинського. 26 вересня графік повторюється на тих самих адресах.

Повні графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 21 по 27 вересня доступні на офіційному сайті «Кіровоградобленерго». Енергетики нагадують: відключення планові, пов'язані з ремонтними роботами, тому час може незначно зміщуватися.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Кіровоградській області 19 та 20 вересня.

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