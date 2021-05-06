С помощью дамбы Российская Федерация пыталась в 2003 году присоединить к себе небольшой остров под названием Тузла. После этого конфликта пришлось заключить несколько договоров с Россией по поводу контроля над Азовским морем.

Как передает Politeka.net, военный эксперт, политолог и председатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев в своей программе «Политика наизнанку» затронул тему до сих пор не отмененных украинско-российских договоров, касающихся акватории Азовского моря.

Своими решениями Россия просто перекрывает проход любых судов, украинских или иностранных. В таком случае блокирование Керченского пролива, объясняет ведущий, привело к тому, что Азовское море можно назвать внутренним морем РФ.

В то же время эта проблема возникает не впервые. Попутно Снегирев вспоминает конфликт вокруг острова Тузла в 2003 году, когда Украине согласно договору пришлось признать Азовское море сферой влияния и внутренним морем не только своим, но и России тоже. Так, иностранным судам запрещалось проходить Керченский пролив, если одна из сторон не давала своего согласия. «Уже в 2003 году РФ блокировала проход любых иностранных судов, в первую очередь военно-морских стран НАТО, что позволило избежать нежелательного военного присутствия», - рассказывает эксперт.

Сегодня же действия украинской власти, украинской дипломатии он также называет непонятными. «Мы на 7-м году войны с представителями страны-оккупанта пролонгируем договор, согласно которому российские оккупанты вылавливают азовского бычка в любой точке Азовского моря», - объясняет Снегирев. В то же время эти договоры не позволяют Западу предоставить Украине надлежащей военной поддержки в конфликте с Россией. «Украинской стороне просто необходимо заявить о денонсации этих двух договоров», - делает он вывод.

Напоминаем, Снегирев рассказал о перспективах развития военного флота.

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