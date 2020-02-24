Андрій Пальчевський нагадав президенту Володимиру Зеленському про обіцяну деолігархізації

Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі 112 каналу.

«...Я теж дещо шокований, наприклад. Крім таких зрозумілих речей, як те, що людям не платять чотири роки… Візьмемо таку серйозну справу. Виступає президент країни, який обіцяв нам деолігархізацію. І перший чоловік, якого він піднімає, це Олександр Ярославський. Звернення було таке: «Дорогі товариші бізнесмени, допоможіть будь ласка з грошима, люди мерзнуть»…Але цей же показник для людей мислячих, вибачте, а хто кому повинен пропонувати. Якщо ви обіцяли деолігархізацію, при всій любові до конкретного олігарха, наприклад, до Ярославському… але треба ж приховувати свої почуття. Тому що народ чекає, що президент в першу чергу буде звертатися до народної маси, до людей, які повинні рухати цю країну вперед», - сказав Пльчевский.

Він закликав президента змінити підхід до спілкування з олігархами.

«Я в цьому вбачаю систему. Значить треба щось міняти в оточенні президента щодо того, як розмовляти з олігархічним бізнесом», - заявив Пальчевський.

Раніше він розповів про велику загрозу для президента Володимира Зеленського і назвав єдиний спосіб вирішити проблему.

«Я забив на сполох, коли я побачив чудові обличчя, які оточують президента в перші дні. І з одним з великих політиків я вже обговорив цей момент. Я кажу: «Це ж біда». Він каже: «Це не біда, це катастрофа». І коли почалися люди абсолютно не обізнані, а тепер ще з'ясовується, що всі вони голосували за Порошенка», - заявив Пальчевський.

При цьому він додав, що виправити ситуацію можна лише одним способом.

«У президента залишається срібна куля. Вона називається звільнення і посадки. Перше, що повинно статися, він повинен прибрати від себе частину команди «зю», найбільш токсичну…», - сказав Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський жорстко розніс українську владу: «Упирі».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розніс Зеленського за недозволену помилку: «Це повинно бути табу для президента».

Також Politeka писала, що Пальчевський вперше відверто зізнався, чому не став нардепом Я збираюся…