Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можна отримати додатково до основної пенсії — не за вік чи стаж, а за особливі заслуги перед державою. У Пенсійному фонді пояснили, кому призначають таку виплату і скільки вона становить.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть зрости завдяки надбавці за особливі заслуги перед Україною. Це окрема щомісячна виплата, яку призначають на додаток до пенсії за віком, за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років. Виплата не залежить від того, на якій саме підставі людина отримує основну пенсію, тому право на неї мають жителі будь-якого регіону, у тому числі Полтавщини.

Серед тих, хто може претендувати на надбавку, — лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка та державних премій України. Також виплату можуть оформити люди, які ще за радянських часів отримали Державну премію СРСР або УРСР. Для цього потрібен відповідний документ — посвідчення лауреата або диплом про нагороду.

Скільки доплачують у 2026 році

Розмір надбавки прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень. Лауреатам премії імені Шевченка та державних премій України встановлюють надбавку в межах від 23% до 35% цього мінімуму. Мінімально це означає 596,85 гривні на місяць, а максимальний розмір істотно вищий — до 908,25 гривні.

Важливо: така надбавка не підпадає під щорічну березневу індексацію пенсій. Її розмір змінюється лише тоді, коли зростає прожитковий мінімум. Тобто сума лишається фіксованою протягом року і не зростає автоматично разом з основною пенсією.

Як оформити доплату

Виплата не призначається автоматично — людина має звернутися самостійно. Для цього слід подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду України або Центру надання адміністративних послуг. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і документ, що підтверджує отримання відповідної премії чи нагороди.

ПФУ розглядає заяву з документами протягом 10 днів. Якщо право на виплату виникло, а людина звернулася протягом 12 місяців, надбавку можуть встановити з дня виникнення цього права. В усіх інших випадках відлік починається з дня звернення.

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