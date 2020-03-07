Невпевненість президента Володимира Зеленського в собі і розчарування народу в новій команді здатні створити вибухову суміш

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив політолог Михайло Басараб, передає Politeka.

За його словами, за той час, що Україною керує нова команда, в колі обізнаних в політиці людей вже не раз звучало питання про те, як поведе себе Зеленський, якщо його рейтинг стрімко полетить нижче плінтуса, всі ініціативи зазнають краху, а народ почне його ненавидіти.

Коли оплески закінчаться, Володимир Зеленський вибере один шлях з двох: не витримає і втече або застосує насильство.

При цьому Бесараб відзначає той факт, що Янукович використав силовий варіант через впевненість у своїй силі, маючи під ногами добре структуровану і тверду основу, яка будувалася не один рік і працювала, як годинник.

Із Зеленським ситуація є куди непередбачуванішою.

«Вже зараз зрозуміло, що і авторитарна модель, яку будують під Зеленського, буде смішною пародією на монолітну систему Януковича. Жорстокість Зеленського буде обумовлена відчуттям своєї слабкості. Жорстокість слабкої людини завжди страшніша, непередбачувана, підступна. Слабак не просто застосовує її до опонента, а компенсує надмірною жорстокістю слабкість і невпевненість в собі. У таких випадках є проблеми з почуттям міри і певних рамок», – пише політолог.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм попередником Петром Порошенком.

Розмова відбулася у Верховній Раді біля президії перед заслуховуванням питання призначення нового складу уряду в чруде, 4 березня. Відповідні кадри з'явилися в мережі. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

У президії парламенту зав'язалася бесіда між Сергієм Рахманіним, Іриною Геращенко, Дмитром Разумковим, Русланом Стефанчуком і Володимиром Зеленським. Пізніше президія підійшов Порошенко. Спочатку він слухав.

Коли депутати покинули президію, до Володимиру Зеленському підійшов Петро Порошенко і кілька хвилин з ним розмовляв. Про що саме говорили політики невідомо, однак за підсумками розмови вони потиснули один одному руки.

Нагадаємо, таємниче зник кандидат у міністри, який відмовив Зеленському, ситуація на межі.

Як повідомляла Politeka, новий міністр сильно осоромився перед Зеленським: «Агент Кремля, бидло».

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