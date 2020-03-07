Питання нині окупованого Криму ніколи не буде вважатися закритим, адже півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати в Середземному морі

Про це заявив начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню Укрінформ.

Він зазначив, що повернення анексованого Криму до складу України можливе, але лише за умови міжнародної солідарності. Однак спочатку Захід має нарешті усвідомити, навіщо РФ в першу чергу захопила Кримський півострів.

"Повернути його можна тільки разом, щоб ви (Захід) нам допомогли, щоб ваші бізнесмени туди не їхали. Щоб ви розуміли – Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі", – зазначив Генштабу ЗСУ.

Руслан Хомчак стверджує, що РФ робить все можливе, щоб позиціонувати мало не як російські внутрішні води не тільки Азовське море, але і весь Чорноморський басейн. І, як він зазначив, саме на це ні Україна, ні її партнери ні в якому разі не повинні закривати свої очі.

Головнокомандувач ЗСУ також впевнений, що співпраця з країнами НАТО у питаннях розвитку військово-морських можливостей України не тільки зуміє допомогти, крім того, це помітно прискорить формування ВМС країни.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає назад розграбований і знищений Донбас.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, за умови, якщо Володимир Путін захоче повернути Донбас, то він буде в такому ж пограбованому стані, як і українські кораблі, які РФ захопила біля Керченської протоки.

Цимбалюк упевнений, що це цілком вписується в логіку дій країни-агресора, адже Володимир Путін намагається якомога більше завдати шкоди Україні.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.