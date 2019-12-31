В Кремлі розглядають варіант створення союзної держави Росії, України і Білорусі до 2024 року
Як передає Politeka.net, таким думка в інтерв'ю UKRLIFE.TV поділився публіцист Віталій Портніков.
За його словами, Володимир Путін володіє всією повнотою влади і не збирається з нею розлучатися.
Крім того, в цій ситуації найбільш гідним відходом з поста президента Росії для нього було б створення до 2024 року союзної держави Росії, України та Білорусі, в якому обидві країни могли до складу РФ або до складу розширеного союзної держави.
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"наприклад, Білорусь стали єдиним федеральним округом, а україна була б поділена на кілька федеральних округів, при цьому, можливо, залишаючись державою, асоційованим з Росією" , - заявив публіцист.
Такий невероятній сценарій, за його словами, став би вінцем політичної кар'єри Путіна.
Раніше політичний експерт Олексій Арестович заявив, що президент Росії Володимир Путін може зважитися на військову ескалацію в Україні після зустрічі з українським колегою в Парижі.
Раніше опозиційний політик, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов у інтерв'ю для Politeka on-line заявив, що об ' єднання Білорусі та Росії в єдину державу - неминуче, а для Володимира Путіна в цій угоді існує лише єдиний принциповий момент.
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