Грошова допомога в Вінницькій області доступна для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих громадян у межах програми УВКБ ООН.

Грошова допомога в Вінницькій області передбачає різні суми залежно від життєвих обставин, місця проживання та потреб родини.

У квітні 2026 року організація перейшла до нового підходу — грошової допомоги за пріоритетами. Тепер під час відбору враховують не лише статус людини, а й рівень її вразливості та здатність самостійно забезпечувати базові потреби.

Які суми можна отримати

Розмір виплат залежить від конкретної ситуації:

12 300 грн на особу — для евакуйованих із небезпечних районів, які відповідають критеріям програми. Зазвичай реєстрацію потрібно пройти протягом 45 днів після виїзду.

12 300 грн на особу — для домогосподарств, які постраждали від обстрілів і зазнали значних додаткових витрат або втратили доходи.

10 800 грн на особу — для вразливих мешканців прифронтових територій у межах відповідного напряму. Ця категорія наразі не є пріоритетною.

2 000 грн на місяць для дорослого та 3 000 грн для дитини або людини з інвалідністю — для окремих найбільш вразливих переселенців за направленням.

10 800 грн загалом — для деяких біженців і ВПО, які повернулися до постійного місця проживання та відповідають критеріям програми.

Як подати заявку

Грошова допомога в Вінницькій області передбачає перевірку відповідності встановленим вимогам. Для цього потрібно пройти співбесіду з партнерами УВКБ ООН у реєстраційному центрі. Також для відповідних категорій доступний попередній онлайн-запис.

Під час звернення варто підготувати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, податковий номер, гривневий банківський рахунок у форматі IBAN та довідку ВПО, якщо вона є. За потреби можуть знадобитися свідоцтва про народження дітей, документи про опікунство або медичні підтвердження.

Важливо: сама реєстрація не гарантує виплату. Рішення ухвалюють після оцінювання потреб і перевірки критеріїв відповідної програми.

Перевірити актуальні умови, адреси центрів та порядок запису можна на офіційному сайті УВКБ ООН в Україні.